أنواع الطاقة السلبية وعلاماتها.. تعرف عليها وتخلص منها

MENAFN - Youm7) قد يعتقد البعض أن الطاقة السلبية عادة تكون مكتسبة من الآخرين، أو من مكان سيئ، ولا يمكن أن نكون نحن مصدر تلك الطاقة، على الرغم من أن هذا الاعتقاد صحيح، إلا أننا من الممكن أن نكون محملين بالطاقة السلبية فى بعض الأحيان، ونصدرها للمحيطين بنا، وذلك بسبب امتصاصنا لها من الآخرين، ولم نتخلص منها، بل تركناها تنمو بداخلنا، وللتخلص من الطاقة السلبية التي نحملها، يجب أن نتعرف علىنوعها أولاً، ونستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "webmd" ومنها:

سلبي وايجابي أولاً: أنواع الطاقة السلبية طاقة الأشخاص الآخرين

يعتقد بعض الباحثين أن هذه الطاقة حقيقية وقابلة للقياس، ويعتقد آخرون أن البشر يلتقطون الغضب والحزن والمشاعر السلبية الأخرى التي يظهرها الآخرون، من خلال الإشارات اللفظية وغير اللفظية حتى عندما لا يتم التعبير عنها بشكل علني، لذا إذا تواجد في محيطك شخص محبط أو يعطيك طاقة سلبية نتيجة أفعاله حاول أن تبتعد عنه قدر المستطاع.

طاقة البيئة

ربما تكون قد شعرت براحة شديدة في بعض البيئات وعدم الراحة في بيئات أخرى، فمن غير المرجح ألا تشعر بالراحة في عيادة طبيب الأسنان على عكس الحال في منزل أحد الأصدقاء، ولكن هناك أيضا أدلة على أن التفاصيل المادية المحيطة بك يمكن أن تؤثر على حالتك المزاجية، مثل الفوضى، والصوت العالي.

التحدث بسلبية عن الذات

الحديث الذاتي هو تدفق الأفكار غير المعلنة التي تدور في رأسك، والتي يمكن أن تضر صحتك ورفاهيتك، لذلك المفكرون الإيجابيون أقل عرضة للإصابة بالإكتئاب ومن المرجح أن يعيشوا لفترة أطول.

طاقة ايجابية ثانياً: علامات الإصابة بالطاقة السلبية عدم تقبل النقد

على الرغم من أن انتقاد الآخرين قد يجعلك تشعر بالتحسن في البداية، إلا أنه نادراً ما تشعر بالرضا لاحقاً، خاصة إذا كنت تنتقد أمام الجمهور.

تشكو كثيراً

يمكن أن تصبح الشكوى عادة متأصلة لدرجة أنك لا تدرك متى تفعل ذلك، فهي تكون بمثابة إفراغ طاقتك السلبية حيث يمكن أن تؤثر على الآخرين، لذا توقف بعض الشيء وركز فيما تقول، وأبتعد تماماً عن الحديث عن نفسك بشكل سلبي لكي لا يزيدك هذا الأمر سوءا.

مريض دائماً

من الممكن أن صحتك النفسية السلبية قد تؤثر على صحتك، حيث إن الإجهاد يمكن أن يدمر توازن هرمونات الجسم، ويضعف جهاز المناعة.

لا تستطيع النوم

ترتبط الأفكار السلبية المتكررة بسوء نوعية النوم، ومن غير الواضح ما إذا كانت قلة النوم تثير التفكير السلبي أم أن الأفكار السلبية تبقيك مستيقظاً، لذا يجب التخلص منها بالاستماع لموسيقى هادئة ومحاولة التفكير في أي موقف إيجابي حدث معك.

الشعور بالتعب



