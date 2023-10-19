أنواع الطاقة السلبية وعلاماتها.. تعرف عليها وتخلص منها

(MENAFN
- Youm7) قد يعتقد البعض أن الطاقة السلبية عادة تكون مكتسبة من الآخرين، أو من مكان سيئ، ولا يمكن أن نكون نحن مصدر تلك الطاقة، على الرغم من أن هذا الاعتقاد صحيح، إلا أننا من الممكن أن نكون محملين بالطاقة السلبية فى بعض الأحيان، ونصدرها للمحيطين بنا، وذلك بسبب امتصاصنا لها من الآخرين، ولم نتخلص منها، بل تركناها تنمو بداخلنا، وللتخلص من الطاقة السلبية التي نحملها، يجب أن نتعرف على
نوعها أولاً، ونستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "webmd" ومنها:
سلبي وايجابي أولاً: أنواع الطاقة السلبية طاقة الأشخاص الآخرين
يعتقد بعض الباحثين أن هذه الطاقة حقيقية وقابلة للقياس، ويعتقد آخرون أن البشر يلتقطون الغضب والحزن والمشاعر السلبية الأخرى التي يظهرها الآخرون، من خلال الإشارات اللفظية وغير اللفظية حتى عندما لا يتم التعبير عنها بشكل علني، لذا إذا تواجد في محيطك شخص محبط أو يعطيك طاقة سلبية نتيجة أفعاله حاول أن تبتعد عنه قدر المستطاع.
طاقة البيئة
ربما تكون قد شعرت براحة شديدة في بعض البيئات وعدم الراحة في بيئات أخرى، فمن غير المرجح ألا تشعر بالراحة في عيادة طبيب الأسنان على عكس الحال في منزل أحد الأصدقاء، ولكن هناك أيضا أدلة على أن التفاصيل المادية المحيطة بك يمكن أن تؤثر على حالتك المزاجية، مثل الفوضى، والصوت العالي.
التحدث بسلبية عن الذات
الحديث الذاتي هو تدفق الأفكار غير المعلنة التي تدور في رأسك، والتي يمكن أن تضر صحتك ورفاهيتك، لذلك المفكرون الإيجابيون أقل عرضة للإصابة بالإكتئاب ومن المرجح أن يعيشوا لفترة أطول.
طاقة ايجابية ثانياً: علامات الإصابة بالطاقة السلبية عدم تقبل النقد
على الرغم من أن انتقاد الآخرين قد يجعلك تشعر بالتحسن في البداية، إلا أنه نادراً ما تشعر بالرضا لاحقاً، خاصة إذا كنت تنتقد أمام الجمهور.
تشكو كثيراً
يمكن أن تصبح الشكوى عادة متأصلة لدرجة أنك لا تدرك متى تفعل ذلك، فهي تكون بمثابة إفراغ طاقتك السلبية حيث يمكن أن تؤثر على الآخرين، لذا توقف بعض الشيء وركز فيما تقول، وأبتعد تماماً عن الحديث عن نفسك بشكل سلبي لكي لا يزيدك هذا الأمر سوءا.
مريض دائماً
من الممكن أن صحتك النفسية السلبية قد تؤثر على صحتك، حيث إن الإجهاد يمكن أن يدمر توازن هرمونات الجسم، ويضعف جهاز المناعة.
لا تستطيع النوم
ترتبط الأفكار السلبية المتكررة بسوء نوعية النوم، ومن غير الواضح ما إذا كانت قلة النوم تثير التفكير السلبي أم أن الأفكار السلبية تبقيك مستيقظاً، لذا يجب التخلص منها بالاستماع لموسيقى هادئة ومحاولة التفكير في أي موقف إيجابي حدث معك.
الشعور بالتعب
MENAFN19102023000132011024ID1107273240
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.