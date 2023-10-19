كنت نايم.. منة صممت لوحة للطفل الفلسطينى.. نجا من الموت وظل خائفا

MENAFN - Youm7) الطريقة المثالية للتخلص من الخوف هي المواجهة، فما بالك إذا أصاب الخوف طفلاً صغيراً، خاصة الخوف المفزع الذي يجعله يرتجف،الخوف بالنسبة لطفل صغير لا يدخل قلبه سوى عند إهماله لتحضير واجباته المدرسية، أو ضياع لعبته المفضلة، أو حتى نومه بمفرده في الظلام، ولكن أطفال فلسطين في عمر الزهور يفزعون من أشياء أخرى وهى صوت القنابل والقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما ظهر في أحد المقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر بها طفلاً ترتجف اطرافه كلها من الخوف، لدرجة أنه لم يستطع البكاء إلا عندما أخذه الطبيب في حضنه لكي يطمئن، مما دفع منة عبد المنعم خريجة كلية الفنون الجميلة بتصميم إحدى اللوحات الفنية التي وصفت كم القلق الذي انتاب هذا الطفل، والذي أصبح في ساعات قليلة حديث موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

لقطة من الفيديو منة صممت لوحة للطفل المرتجف

"كنت نايم" الكلمة التي قالها الطفل الفلسطيني المرتجف خوفاً بعدما سؤاله عما حدث له أو ما يعرفه، من مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي و استهدافها الأطفال الصغار، وتوجيه قذائفهم نحوهم، فقالت منة في حديثها لـ "اليوم السابع" إنها تأثرت كثيراً بانفعال الطفل الصغير، الأمر الذي جعلها تتوقف عن العمل كـ"ديجيتال ارتيست" ووجدت نفسها تنفذ هذه اللوحة، والتى اعتبرتها اسكيتش سريع كنوع من توثيق الحدث".

كنت نايم

قامت بعد ذلك بنشر اللوحة الفنية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ" فيس بوك"، الأمر الذي جعل متابعيها يعاودون نشره بكثرة كما أعتبرت مقطع الفيديو المنتشر من اسوء الفيديوهات تأثيراً على النفس حيث جعل القلوب تنخلع حزناً على أطفالنا في غزة، كما أختتمت قائلة: "نجا من الموت ولم ينجو من الخوف".



