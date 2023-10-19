بذرة أمل.. فنانة سورية ترسم لوحة لأطفال فلسطين يحملون زهرة بيضاء تحت الأنقاض

MENAFN - Youm7) برغم مشاهد الدمار والخراب المتصدرة مشهد المجازر التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال هذه الفترة، إلا أن الأمل ما زال موجودا ويظهر جلياً فى ابتسامة طفل فلسطينى شعر باطمئنان بعد نجاحه فى العثور على شقيقه المفقود بعد القصف الإسرائيلىأو فتاة صغيرة خرجت من تحت القصف وهي حاملة لعبتها المفضلة، كلها ملامح تجعل الكثيرين لا ينتظرون وقف الحرب فحسب، بل تجعلهم ينظرون إلى المستقبل بأنه سيكون به حياة جديدة تساع براح قلوب أجيال من أطفال غزة الذين عاشوا أوجاع وآلام منذ الاحتلال الاسرائيلي لأراضيهم .

البذرة الصالحة بذرة الأمل.. لوحة أطفال غزة تحت القصف

جاءت تفاصيل الأمل مرسومة بمنتهى التعبير عن الحب والنظرة حيث عبرت الفنانة بريشتها عن الأمل فى نظرات الأطفال الأبرياء الذين استطاعوا أن ينجوا بأنفسهم من تحت الإنقاض حاملين غصن زهرة فرعها طويل ملىء بالزهور البيضاء وذلك خلال لوحة الفنانة التشكيلية السورية ثناء النبواني، التي استطاعت وصف الأطفال وهم تحت الأنقاض بأنهم بذرة تنبت أو كما أطلق عليها "البذرة الصالحة التي ستزهر يوماً"، لا تنتهي ولن تضيع، نظرة يتمناها العالم العربي، بأن تكون نهاية هذا الوجع الذي يشعر به اشقاؤنا متمنين الخير لهم، ومستقبل بدون نقطة دماء واحدة.

اللوحة الزيتية المرسومة على القماش كانت معبرة للغاية، حتى بالرغم من نظرات الحسرة والترقب والانتظار، إلا أن كل هذا سينتهي قريباً، وصفة الأمل التي لن تخذل أحد، ولا يمكن أن يوقفها مخلوق، مهما كانت قوته وجبروته.



