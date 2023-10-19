صامدون للنهاية..رائد شاعر فلسطينى يروى مأساة استشهاد 40 شخصا من عائلته

الشاعر الفلسطيني رائد قُديح، صادفه القدر أن يكون في القاهرة أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة بسبب عمله، تاركًا أهله وعائلته في القطاع.. "رائد" أحد عيون أحداث غزة الدامية

يروى في السطور التالية لليوم السابع ما أحدثته الحرب على سكان غزة من أهله، خاصة وأن القصف ألحق بـ أكثر من 40 شخصا من عائلته بقافلة الشهداء.

رائد قديح





كلمات أسي وحزن شديد عبر بها "رائد" عن احساسه وهو الآن بعيدا عن بناته وزوجته وأولاده، فقال" أشعر بالقهر واليأس والعجز، أشعر أنى أموت في اللحظة عشرات المرات، أريد أن أسارع الوقت ذاهبًا إليهم، أنظر في أعينهم، لشعورى بأنهم يعيشون في خوف ورعب

قلبي متوقف عن النبض، شعوري لا يمكن أن يوصف ولا تعبر عنه الكلمات".





وقال "رائد": ما يحدث في غزة أسوأ وأفظع مما تشاهدونه في وسائل الاعلام، ما يحدث هناك هو إبادة جماعية ضد أبناء غزة، وللأسف معظم الشهداء من الأطفال والنساء، نحمد الله أن الشعب الفلسطيني شعب مترابط

وصابر، لا يريد الشعب الفلسطيني إعادة تجربة نكبة 48، بترك منازلهم وأراضيهم وقرر أن يموت على أرضه ويستشهد ولا يترك أرضه أبدًا".

غزة





تابع: "ممارسات إسرائيل على الأرض ضد فلسطين وشعبها سواء في قطاع غزة أو انحاء فلسطين كافة وخاصة مع النساء والأطفال، هو الذى أدى إلى حالة الانفجار التي شاهدناها من الشعب الفلسطيني، ما حدث في الغزو الأخير كارثة فإسرائيل تضرب وتقصف السكان في غزة دون سابق إنذار، فضربت البيوت والمدارس والمستشفيات وأماكن لجوء الناس، إسرائيل لم تترك شارع أو منطقة أو مؤسسة أو مبنى إلا و قصفته، البيوت تسقط على ساكنيها، هناك لا يقل عن 150 عائلة فلسطينية شطبت اسماؤها من السجل المدنى خلال الغزو الأخير، الشهداء تعدوا 3500 شهيد وتعدى 12 ألف مصاب، هذه أرقام خيالية لم تحدث بين حروب الدول، كما قال "رائد" .

واستطرد رائد:" هناك الكثير من العائلات

سواء عائلتى "عائلة قديح" التي ودعت 40 شهيدا من نساء وأطفال ورجال، وعائلة أبو إسحاق، عائلة المصرى، عائلة زحزوح، عائلة شعب، عائلات كثيرة ودعت أسرا وليس أفرادا، وهناك عائلة بأكملها من عائلة" قديح" قصف منزلها المكون من 3 طوابق، وهناك العديد من المحاولات لإنقاذ الأهالى من تحت الأنقاض وللأسف لا توجد معدات تساعد على إخراجهم، ولكن بتكاتف الناس والحفر اليدوي منهم من يخرج يظهر ويخرج شهيدا بالطبع والقليل منهم يخرج حيا مصابا. وما زال هناك الكثير من قطاع غزة تحت الأنقاض لا نستطيع إخراجهم.

العلم الفلسطينى





وأضاف: الوضع الإنساني في غزة مختلف عن مكان آخر، هناك كلنا عائلة واحدة رغم اختلاف عائلاتنا وإلا أننا في هذه الأحداث عائلة واحدة، فابنة عمى استشهدت هي وعائلة زوجها كاملة إلا ابنتها الصغيرة 12 عامًا، ذهبت للعيش مع عائلة أخرى فلسطينية، هذه واقعة من الوقائع الموجودة والتى تظهر تكاتف الشعب الفلسطيني، وللأسف ما يحدث للأطفال هناك يجعلهم في احتياج شديد لتأهيل نفسي من شدة الخوف والرعب الذى يعيشونه أطفال غزة".





وتابع "رائد" الفلسطيني يولد رجلًا منذ الطفولة ربما نجد أطفال مصابين في غارة وقد قطعت أطرافهم ولكنهم يهتفون بروح النصر، هناك أطفال قصفت منازلهم وهم خارجين من تحت الأنقاض يهتفون بجملة " من أجلك يا قدس" الأطفال في فلسطين تسرى في دمائهم روح الجهاد والمقاومة .

حياة الأهالى في غزة





واختتم حديثه قائلا:"كل ما في غزة تلوث حتى مائها الآهالي تشرب ماء ملوث ورغم ذلك نقف طوابير لكى نحصل على جالون ماء صغير، ولا يوجد خبز يكفى ولا طعام، في غزة الأهالى يأكلون الإرادة والصبر والتصميم على الثبات، فهناك عائلات لم تجد ماء للشرب ولا لقمة عيش ومع ذلك صامدون، ومع ذلك من لديه مؤونة من أي نوع يساعد بما لديه، حتى المستشفيات هي شبه عاجزة عن العمل الآن،

ما يحدث كارثة بكل المقايس، ما يحدث هو إبادة للشعب الفلسطيني".











