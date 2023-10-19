اخبار الاقتصاد اليوم.. 7.1% ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن عام 2022

MENAFN - Youm7) تنوعت أخبار الاقتصاداليوم الخميس19-10-2023، وجاءت أبرزها الإحصاء: 7.1% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال عام 2022







الإحصاء: 7.1% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

عن ارتفـــاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن

لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عـام 2022 مقــابل 915.8 مليـون دولار خلال عـام 2021 بنسبة ارتفـاع قــدرها7.1%، حيث بلغت قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن 726.5 مليـون دولار خـــلال عــام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها

2.2%..







المشاط: مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفينات في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأنها أول دولة تُبرم اتفاق لمبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة.







سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس يسجل 2380 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب

بالسوق المصري، وسجل جرام الذهب

عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2380 جنيها بدون إضافة مصنعية وسط ارتفاع ملحوظ في السعر العالمي للمعدن النفيس.







أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2720 جنيها.

عيار 21 يسجل 2380 جنيها.



عيار 18 يسجل 2040 جنيها.







الكهرباء: تعاقدنا مع استشارى عالمى لدراسة دعم شبكة النقل لاستيعاب 126ألف ميجا وات

كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس

الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم التعاقد مع استشارى عالمى من بلجيكا لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي.







30.1% زيــادة فـى القـروض الاستثمـارية قصيرة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن

أصدر

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

الخميس النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2021 / 2022.



ومن أهم مؤشراتها بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 6010 جمعيــة عــام 2021 / 2022 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـــة بنـسـبــة قــدرهــــا 12.7 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضـــي المستصـلحـة 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.