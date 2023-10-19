محمود محيى الدين: دور مهم للمرأة فى تنفيذ العمل المناخى

MENAFN - Youm7) تقديم مشروعات واعدة تعزز من دور المرأة فى العمل المناخي فى إطار مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لمشروعات المناخ والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية





أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المرأة تلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة تغير المناخ من خلال المساهمة الفاعلة في تنفيذ مختلف أبعاد ومبادرات العمل المناخي.جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية بعنوان "محور المرأة - النفايات - المناخ: إطلاق إمكانات رائدات الأعمال لمكافحة أزمة النفايات العالمية وتسريع السباق نحو الصفر" التي نظمها مركز ليجاتوم للتنمية وريادة الأعمال التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والأكاديمية الملكية للهندسة، ومؤسسة لويدز ريجيستر، ومؤسسة إمباكسوس، وذلك بمشاركة دكتورة ليندا جودفري، مديرة مؤسسة التدوير المبتكر بجنوب أفريقيا وخبيرة اقتصاد التدوير بمجلس البحوث العلمية والصناعية، ودليلة خالد، مؤسسة ومديرة مؤسسة إمباكسوس، وكارلوس سيلفا فيليو، رئيس الجمعية الدولية للمخلفات الصلبة وعضو مجلس الأمم المتحدة الاستشاري للنفايات الصفرية، ودينا شريف المديرة التنفيذية لمركز ليجلسون للتنمية وريادة الأعمال.وقال محيي الدين إن المرأة أثبتت قدرتها على الإنجاز في مختلف المجالات إذا ما حصلت على مساحات عادلة للمشاركة، موضحًا أن تمكين المرأة وتزويدها بالإمكانات والمهارات والقدرات اللازمة هو أحد أهداف التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي.وأفاد بأنه على مستوى العمل المناخي بصفة عامة، وتدوير النفايات على وجه التحديد، فإن المرأة تقدم مساهمات كبيرة، قائلًا إن عددًا من المشروعات التي نتجت عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لمشروعات المناخ التى تنظمها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورواد المناخ واللجان الإقليمية الخمسة للأمم المتحدةتدعم العمل المناخي للمرأة، كما قدمت المرأة مشروعات واعدة فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر من بينها ثلاثة مشروعات فازت في مسابقة المبادرة تتعلق بتدوير المخلفات الزراعية والإلكترونية وغيرها من أنواع النفايات.وأوضح محيي الدين أن النفايات لها أضرار بالغة على البيئة والمناخ والمجتمعات، مؤكدًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف يمكنها المساهمة بشكل كبير في تحقيق هدف النفايات الصفرية وتدوير المخلفات من خلال مجالات العمل الرئيسية التي تضمنتها الأجندة والتي تعول على مشاركة جميع الأطراف والفئات في تنفيذها بما في ذلك المرأة.وشدد رائد المناخ أن معوقات الوقت والتمويل التي تواجه العمل المناخي بشكل عام، ومساهمات المرأة في هذا العمل بشكل خاص، يمكن التغلب عليها بالشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة. كما يمكن تخطي التحديات التي تواجه الجهد الدولي من خلال دعم المبادرات والجهود الإقليمية والمحلية التي أثبتت جدواها في مختلف الدول.وأوضح أن التغلب على تحديات العمل المناخي تتطلب كذلك توفير التمويل الكافي والعادل، والاستثمار في الحلول التكنولوجية والبحوث والتطوير، ووضع الأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وتعزيز نظم المراقبة والإشراف على أداء الأطراف المختلفة، مع ضرورة إشراك جميع الأطراف الفاعلة والفئات المعنية -بما في ذلك المرأة- في صناعة السياسات والقرارات الخاصة بالعمل المناخى.