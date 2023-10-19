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المؤشر الرئيسى للبورصة يرتفع بنسبة 8.1% خلال أسبوع.. ورأس المال يربح 120 مليار جنيه

10/19/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30 " بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 21616.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.73% ليغلق عند مستوى 3919.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 5945.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 26470.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5286.75 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 120.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.473 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.9%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 918.7 مليار جنيه إلى 1.021 تريليون جنيه، بنسبة نمو 11.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.8 مليار جنيه إلى 273.8 مليار جنيه بنسبة نمو 6.6%.



كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.295 تريليون جنيه بنسبة نمو 10.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.



وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 235.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.168 مليار ورقة منفذة على 577 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 188.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.919 مليار ورقة منفذة على 366 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.82% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.18%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 15 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 307.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 180.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 487.6 ألف عملية.












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