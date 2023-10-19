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هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها الموارد الأساسية

10/19/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5%، أعقبه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 2.2%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، وانخفض قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، 1%، على التوالي.



وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، يليه قطاعا العقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، 0.7%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم بنك التعمير والإسكان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وراميدا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، واودن للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، وابن سينا فارما، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.473 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 23.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.65%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 99 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 123.3 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 26740 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 9048 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5945 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.












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