50 عاما على رحيل بيكاسو.. 5 أعمال خالدة بريشته لا تفوتك مشاهدتها

MENAFN - Youm7) تقيم العديد من المتاحف وصالات العرض معارض للفنان العالمىبيكاسوومنها معرض "بيكاسو.. الرسم بلا نهاية" بمركز بومبيدو، ويأتى ذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة الفنان، حيث إن المعرض يقدم رؤية جديدة لأعمال الفنان المعروفة وعملياته من خلال ممارسته للرسم.

ويعرض المعرض رسومات الرسام الإسبانى الشهير، بما فى ذلك الأعمال الرسومية والدفاتر الخاصة، وتتراوح العروض من بداية الدراسات المبكرة والصور المجردة للأشخاص والحيوانات، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ارت نيوز.

عرف عن بيكاسو أنه دائمًا شخصية مثيرة للجدل بسبب ميوله المتلاعبة وكراهية النساء، وتطمح العديد من المعارض التي أقيمت هذا العام إلى إعادة تقييمه لهذا السبب، لكن هذا العرض يركز على ابتكاراته الشكلية، وينظر إليه كشخصية رئيسية في تاريخ الفن الحديث.

أعمال بيكاسو

ولد بابلو بيكاسو فى ملقة بالمنطقة الإسبانية الجنوبية المسماة الأندلس، وكان والده فنانًا، لذلك بدأ بيكاسو تعليمه الفنى خلال طفولته وكانت كلمته الأولى بيتزا وهى كلمة إسبانية تعنى قلم رصاص انتقلت عائلته إلى آكورونيا فى جاليسيا عام 1891 عندما كان بابلو بيكاسو يبلغ من العمر 10 سنوات.

لوحة بيكاسو

بعد بضع سنوات فى عام 1895 انتقلت عائلة بابلو بيكاسو إلى برشلونة، حيث ارتبط كل من بيكاسو ووالده بمدرسة لا لوتشيا للفنون الجميلة إذ عمل والده هناك كأستاذ بينما التحق بيكاسو كطالب ومع ذلك في عام 1897 أرسله والد بابلو إلى مدريد للدراسة في أكاديمية سان فرناندو للفنون الجميلة والتي كانت تعتبر الأفضل في البلاد.

في مدريد بدأ بيكاسو يظهر كراهيته للدراسات الرسمية وفي عام 1899 عاد إلى محبوبته برشلونة المدينة التي ظهرت في العديد من لوحاته من تلك الفترة وانضم بيكاسو إلى المشهد الفني لبرشلونة الحديث.أعمال بيكاسو

بدأ بزيارة مقهى The Four Cats حيث ارتاد العديد من الفنانين الطليعيين هذا البار وأقام بيكاسو معرضه الفردي الأول في برشلونة، ومن ثم بدأ في التأثر باللوحات الكاتالونية الرومانية وفن اللوحات الجدارية والمذابح في القرنين الحادي عشر والثاني عشر والتي أثرت بشكل كبير على أعماله.

أعمال بيكاسوأعمال بيكاسو