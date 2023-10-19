50 عاما على رحيل بيكاسو.. 5 أعمال خالدة بريشته لا تفوتك مشاهدتها

(MENAFN
- Youm7) تقيم العديد من المتاحف وصالات العرض معارض للفنان العالمى
بيكاسو
ومنها معرض "بيكاسو.. الرسم بلا نهاية" بمركز بومبيدو، ويأتى ذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة الفنان، حيث إن المعرض يقدم رؤية جديدة لأعمال الفنان المعروفة وعملياته من خلال ممارسته للرسم.
ويعرض المعرض رسومات الرسام الإسبانى الشهير، بما فى ذلك الأعمال الرسومية والدفاتر الخاصة، وتتراوح العروض من بداية الدراسات المبكرة والصور المجردة للأشخاص والحيوانات، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ارت نيوز.
عرف عن بيكاسو أنه دائمًا شخصية مثيرة للجدل بسبب ميوله المتلاعبة وكراهية النساء، وتطمح العديد من المعارض التي أقيمت هذا العام إلى إعادة تقييمه لهذا السبب، لكن هذا العرض يركز على ابتكاراته الشكلية، وينظر إليه كشخصية رئيسية في تاريخ الفن الحديث.
أعمال بيكاسو
ولد بابلو بيكاسو فى ملقة بالمنطقة الإسبانية الجنوبية المسماة الأندلس، وكان والده فنانًا، لذلك بدأ بيكاسو تعليمه الفنى خلال طفولته وكانت كلمته الأولى بيتزا وهى كلمة إسبانية تعنى قلم رصاص انتقلت عائلته إلى آكورونيا فى جاليسيا عام 1891 عندما كان بابلو بيكاسو يبلغ من العمر 10 سنوات.
لوحة بيكاسو
بعد بضع سنوات فى عام 1895 انتقلت عائلة بابلو بيكاسو إلى برشلونة، حيث ارتبط كل من بيكاسو ووالده بمدرسة لا لوتشيا للفنون الجميلة إذ عمل والده هناك كأستاذ بينما التحق بيكاسو كطالب ومع ذلك في عام 1897 أرسله والد بابلو إلى مدريد للدراسة في أكاديمية سان فرناندو للفنون الجميلة والتي كانت تعتبر الأفضل في البلاد.
في مدريد بدأ بيكاسو يظهر كراهيته للدراسات الرسمية وفي عام 1899 عاد إلى محبوبته برشلونة المدينة التي ظهرت في العديد من لوحاته من تلك الفترة وانضم بيكاسو إلى المشهد الفني لبرشلونة الحديث.
أعمال بيكاسو
بدأ بزيارة مقهى The Four Cats حيث ارتاد العديد من الفنانين الطليعيين هذا البار وأقام بيكاسو معرضه الفردي الأول في برشلونة، ومن ثم بدأ في التأثر باللوحات الكاتالونية الرومانية وفن اللوحات الجدارية والمذابح في القرنين الحادي عشر والثاني عشر والتي أثرت بشكل كبير على أعماله.
أعمال بيكاسو
أعمال بيكاسو
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