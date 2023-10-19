23 أكتوبر آخر موعد للتقدم لمسابقة المواهب الذهبية

(MENAFN
- Youm7) قررت اللجنة التنفيذية لمسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم بنسخنها السادسة، مد فترة استقبال الأعمال المشاركة بالمسابقة حتى 23 أكتوير الجارى، وذلك بعد مشاركة وزارة التربية والتعليم وبداية العام الدراسى الجديد، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبنائنا من أصحاب الهمم من جميع محافظات مصر، للمشاركة فى المسابقة.
المسابقة تقام فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والاستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويشترط أن يكون المتسابق مصرى الجنسية، ويقدم المتسابق اسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود 3 دقائق، وحال الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.
يشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية فى اختبارات العزّف الموسيقى، ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات فى أقرب مركز لهم، سيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد إنتهاء عملية الفرز.
يحصل جميع المتسابقين على شهادات، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير .
استمارة الاشتراك فى المسابقة مجانية ويمكن الحصول عليها من مقر قطاع صندوق التنمية الثقافية بالأوبرا، ومركز إبداع طلعت حرب بالسيدة نفيسة، ومقر جمعية البلد اليوم بالزيتون.
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