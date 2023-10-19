23 أكتوبر آخر موعد للتقدم لمسابقة المواهب الذهبية

MENAFN - Youm7) قررت اللجنة التنفيذية لمسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم بنسخنها السادسة، مد فترة استقبال الأعمال المشاركة بالمسابقة حتى 23 أكتوير الجارى، وذلك بعد مشاركة وزارة التربية والتعليم وبداية العام الدراسى الجديد، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبنائنا من أصحاب الهمم من جميع محافظات مصر، للمشاركة فى المسابقة.

المسابقة تقام ‏فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والاستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويشترط أن يكون المتسابق مصرى الجنسية، ويقدم المتسابق اسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود 3 دقائق، وحال الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.

يشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية فى اختبارات العزّف الموسيقى، ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات فى أقرب مركز لهم، سيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد إنتهاء عملية الفرز.

يحصل جميع المتسابقين على شهادات، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير .

‏استمارة الاشتراك فى المسابقة مجانية ويمكن الحصول عليها من مقر قطاع صندوق التنمية الثقافية بالأوبرا، ومركز إبداع طلعت حرب بالسيدة نفيسة، ومقر جمعية البلد اليوم بالزيتون.