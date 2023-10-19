حل لغز امتلاك الأوروبيين لجينات تعود إلى إنسان نياندرتال

MENAFN - Youm7) يمتلك الأوروبيون المعاصرون نسبة أقل من جينات إنسان نياندرتال فى جينوماتهم مقارنة بسكان شرق آسيا، بينما تشير دراسة جديدة من جامعة أكسفورد إلى أن السبب يكمن فى أقدام المزارعين الأوائل المهاجرين.

وقد تمت إعادة إنشاء وبناء امرأة النياندرتال على يد الفنانين الهولنديين أندريه وألفونس كينيس، حيث استخدموا نسخًا طبق الأصل من تشريح الحوض والجمجمة من إناث إنسان نياندرتال للتأكد من صحتها.

ويمتلك الأوروبيون أصولًا أقل من إنسان النياندرتال مقارنةً بسكان شرق آسيا اليوم، لأن الإنسان العاقل الذي كان يربي الإنسان هاجر من الشرق الأوسط إلى أوروبا منذ نحو 10 آلاف عام بحسب موقع لايف ساينس.

وتوصلت الدراسة البريطانية لجامعة أكسفورد إلى أن موجة المزارعين المهاجرين من الشرق الأوسط القديم قد تكون السبب وراء عدم حمل الأوروبيين المعاصرين للقدر نفسه من الحمض النووي النياندرتالي كما يفعل سكان شرق آسيا اليوم.

وتطرح الدراسة حلاً لهذه المعضلة ففي حين أن موجة الهجرة البشرية من أفريقيا قبل ما لا يقل عن 40 ألف سنة جلبت الإنسان العاقل الذين كانوا يعمل بالصيد للاتصال مع أبناء عمومتهم من إنسان النياندرتال وأدت إلى التهجين، أدت موجة لاحقة من الإنسان العاقل المهاجر منذ نحو 10 آلاف عام إلى إضعاف جينات إنسان نياندرتال في أوروبا فقط. كانت هذه هي حركة المزارعين ذوي الحد الأدنى من أسلاف النياندرتال مما يعرف اليوم بالشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا إلى أوروبا.

واختلط المزارعون الأوائل مع الصيادين وجامعو الثمار المحليين، مما جلب المزيد من الجينوم بنكهة الإنسان العاقل إلى المنطقة.

وقال كلاوديو كويلودران، المؤلف الرئيسي للدراسة، وباحث ما بعد الدكتوراه في علم البيئة والتطور بجامعة أكسفورد، لموقع Live Science: "ما نقترحه هو تفسير بسيط، إنها مجرد هجرة، لقد هاجر البشر الأوائل من آسيا إلى أوروبا لكنهم استقروا فى آسيا لفترة \ويلة جعلت جيناتهم راسخة هناك".