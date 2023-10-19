زايد للكتاب يكرم الفلسطينية عدنية شبلى بعد إلغاء تكريمها بمعرض فرانكفورت.. صور

MENAFN - Youm7) كرم معرض زايد للكتاب الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي ، منذ قليل، وذلك بعد إلغاء معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023، حفل تكريمها والتي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة "LiBeraturpreis" من جمعية LitProm، عن روايتها "تفصيلة بسيطة"، في 20 أكتوبر.

المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية يتسلم درع التكريم





خلال تكريم عدنية شلبى





وقد غابت الكاتبة الفلسطينة عن حفل التكريم نظرًا لتواجدها في ألمانيا، حيث كان من المقرر تكريمها هناك، وتسلم درع التكريم المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية الدكتور ناجي الناجي، وبحضور المخرجة الفلسطينية ليالي بدر والإعلامي محمود بركة، والروائى إبراهيم عبد المجيد، والناقد الدكتور هيثم الحاج على.

جانب من الحضور





جدير بالذكر أنه فازت الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بجائزة الأدب الألمانية "Liberaturpreis" التي تمنحها وزارة العلوم والفنون، وذلك عن روايتها "تفصيل ثانوي" أو "Eine Nebensache"، المترجمة من العربية إلى الألمانية بقلم غونثر أورث، والصادرة عن دار "بيرنبرغ" للنشر.

الدكتور هيثم الحاج على





يذكر أن انطلاق الدورة التاسعة للمعرض كان الأربعاء الماضي وخصصت هذه الدورة

للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أشهر مراسل صحفى على الجبهة شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار (الثقافة والنصر).





‎يفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور اعتبارًا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الحادي عشر من أكتوبر ويستمر إلى مساء يوم الثاني والعشرون من أكتوبر وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد.





‎ويقام المعرض في شارع الروضة بجوار سور كلية الهندسة في قلب المدينة ويفتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتي العاشرة مساءً ويتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم للكتاب بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة، ‎ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقى احتفالاً بمئوية الفنان سيد درويش.