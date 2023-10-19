زايد للكتاب يكرم الفلسطينية عدنية شبلى بعد إلغاء تكريمها بمعرض فرانكفورت.. صور

(MENAFN
- Youm7) كرم معرض زايد للكتاب الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي ، منذ قليل، وذلك بعد إلغاء معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023، حفل تكريمها والتي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة "LiBeraturpreis" من جمعية LitProm، عن روايتها "تفصيلة بسيطة"، في 20 أكتوبر.
المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية يتسلم درع التكريم
خلال تكريم عدنية شلبى
وقد غابت الكاتبة الفلسطينة عن حفل التكريم نظرًا لتواجدها في ألمانيا، حيث كان من المقرر تكريمها هناك، وتسلم درع التكريم المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية الدكتور ناجي الناجي، وبحضور المخرجة الفلسطينية ليالي بدر والإعلامي محمود بركة، والروائى إبراهيم عبد المجيد، والناقد الدكتور هيثم الحاج على.
جانب من الحضور
جدير بالذكر أنه فازت الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بجائزة الأدب الألمانية "Liberaturpreis" التي تمنحها وزارة العلوم والفنون، وذلك عن روايتها "تفصيل ثانوي" أو "Eine Nebensache"، المترجمة من العربية إلى الألمانية بقلم غونثر أورث، والصادرة عن دار "بيرنبرغ" للنشر.
الدكتور هيثم الحاج على
يذكر أن انطلاق الدورة التاسعة للمعرض كان الأربعاء الماضي وخصصت هذه الدورة
للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أشهر مراسل صحفى على الجبهة شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار (الثقافة والنصر).
يفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور اعتبارًا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الحادي عشر من أكتوبر ويستمر إلى مساء يوم الثاني والعشرون من أكتوبر وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد.
ويقام المعرض في شارع الروضة بجوار سور كلية الهندسة في قلب المدينة ويفتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتي العاشرة مساءً ويتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم للكتاب بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقى احتفالاً بمئوية الفنان سيد درويش.
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