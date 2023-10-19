ذكرى ميلاد ميجيل أنجيل أستورياس.. شاعر وروائى ودبلوماسى وفائز بـ نوبل

MENAFN - Youm7) تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الكاتب الجواتيمالى ميجيل أنخيل أستورياس فى مدينة جواتيمالا، وهو شاعر وروائى ودبلوماسى حائز على جائزة نوبل للآداب عام 1967 ويُنظر إلى كتاباته التى تجمع بين تصوف المايا والدافع الملحمى نحو الاحتجاج الاجتماعى، على أنها تلخص التطلعات الاجتماعية والأخلاقية لشعبه.

فى عام 1923 بعد حصوله على شهادة في القانون من جامعة سان كارلوس في جواتيمالا، استقر أستورياس في باريس، حيث درس علم الأعراق في جامعة السوربون وأصبح سرياليًا متشددًا تحت تأثير الشاعر الفرنسي وزعيم الحركة أندريه بريتون ويصف أول عمل رئيسي له، "Leyendas de Guatemala" (1930؛ "أساطير غواتيمالا")، حياة وثقافة المايا قبل وصول الإسبان، وقد جلب استحسان النقاد في فرنسا وكذلك في جواتيمالا.

عند عودته إلى جواتيمالا أسس أستورياس وحرر مجلة إذاعية اسمها

El diario del aire وخلال هذه الفترة نشر عدة دواوين شعرية، بدءًا من سونيتوس (1936؛ "السوناتات" وفي عام 1946، بدأ العمل الدبلوماسي، واستمر في الكتابة أثناء خدمته في العديد من البلدان في أمريكا الوسطى والجنوبية، ومن عام 1966 إلى عام 1970، كان أستورياس سفيرًا لجواتيمالا في باريس، حيث أقام إقامة دائمة.

في الأربعينيات من القرن العشرين، بدأت موهبة أستورياس وتأثيره كروائي في الظهور عبر رواية السيد الرئيس التي صدرت عام 1946 ثم أتبعها برواية رجال الذرة عام 1949، تعتبر الرواية بشكل عام تحفة فنية له، يصور أستورياس البؤس الذي لا رجعة فيه على ما يبدو للفلاحين ويظهر جانب آخر من هذا البؤس عبر استغلال الهنود الحمر في مزارع الموز.

تلا ذلك في أعماله الثلاثية الملحمية التي تضم روايات "فينتو فويرتي" أو الإعصار عام 1950 و"البابا الأخضر" عام 1954؛ و"لوس أوخوس دي لوس إنتررادوس" أو عيون المدفن عام 1960 تم جمع كتابات أستورياس في ثلاثة مجلدات تضم الأعمال الكاملة عام 1967.