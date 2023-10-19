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تحذيرات: انبعاثات الكربون العالمية فى طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها

10/19/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) حذر علماء المناخ من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمي في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، مما يوضح الحجم الهائل للتحدي الذي يواجهه العالم في مكافحة تغير المناخ، ويقول العلماء إنه يجب خفض التلوث الكربوني إلى النصف تقريبًا هذا العقد إذا أردنا تحقيق هدف اتفاقية المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف علماء المناخ، أن مستويات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تنخفض بنحو 5% هذا العام، ولكن من المتوقع بدلاً من ذلك أن ترتفع بنسبة تصل إلى 1.5%، وفقاً للبيانات الأولية.



وقال جلين بيترز، العالم الذي يقف وراء البحث، لوكالة فرانس برس: "سيكون من غير المرجح أن تنخفض الانبعاثات في عام 2023".



وأضاف أن التوقعات الحالية تشير إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تتولد عن كل شيء من السيارات والطائرات إلى الكهرباء والتدفئة وإنتاج الغذاء، ستزيد بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5%.



وقال بيترز، وهو مدير الأبحاث في معهد أبحاث المناخ CICERO في النرويج: "كل عام تستمر الانبعاثات في الارتفاع، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى مسارات تتفق مع اتفاقية باريس".



كما أنه من المقرر نشر تحليله النهائي في ديسمبر قبل اجتماع زعماء العالم في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن المتوقع أن يتصدر جدول الأعمال النقاش حول الاستخدام المستقبلي للوقود الأحفوري، الذي يعد المساهم الرئيسي في تلوث ثاني أكسيد الكربون.



وعلى جانب آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في وقت سابق من هذا العام إن النمو المذهل" لتقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية يعني أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم إلى ذروته خلال العقد الحالي.



ومع ذلك، لا تزال هيئة مراقبة الطاقة تحذر من أن "الانبعاثات المرتفعة العنيدة" خلال الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا تشكل مشكلة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.












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