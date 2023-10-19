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واتساب يطرح رسائل صوتية ذاتية المسح لمستخدمى النسخة التجريبية

10/19/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت منصة المراسلة الشهيرة واتس آ الكثير من الميزات الجديدة مؤخرًا، بعد الإعلان عن دعم مفاتيح المرور، يطرح تطبيق واتساب الآن رسائل صوتية ذاتية المسح للمستخدمين الذين لديهم الإصدار التجريبي من التطبيق المثبت على هواتفهم، وفقاً لموقع 9to5mac.



تعمل الميزة إلى حد كبير بنفس طريقة إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع تمكين "العرض مرة واحدة"، باستخدام هذا الخيار، تختفي الوسائط بمجرد فتحها من قبل الشخص الآخر.



تم تقديم ميزة View One في عام 2021، وبعد مرور عام، بدأ واتساب في حظر لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة لهذه الأنواع من الوسائط، على الأرجح لن يتمكن المستخدمون من تنزيل أو تسجيل الرسائل الصوتية ذاتية التدمير أيضًا.



يقدم واتساب ميزة جديدة للسماح للمستخدمين بمشاركة الملاحظات الصوتية مع تمكين وضع العرض مرة واحدة لمزيد من الخصوصية، ويوضح التقرير أن هذه الميزة متاحة لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدارات WhatsApp beta.












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