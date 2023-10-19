واتساب يطرح رسائل صوتية ذاتية المسح لمستخدمى النسخة التجريبية

(MENAFN
- Youm7) قدمت منصة المراسلة الشهيرة واتس آ الكثير من الميزات الجديدة مؤخرًا، بعد الإعلان عن دعم مفاتيح المرور، يطرح تطبيق واتساب الآن رسائل صوتية ذاتية المسح للمستخدمين الذين لديهم الإصدار التجريبي من التطبيق المثبت على هواتفهم، وفقاً لموقع 9to5mac.
تعمل الميزة إلى حد كبير بنفس طريقة إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع تمكين "العرض مرة واحدة"، باستخدام هذا الخيار، تختفي الوسائط بمجرد فتحها من قبل الشخص الآخر.
تم تقديم ميزة View One في عام 2021، وبعد مرور عام، بدأ واتساب في حظر لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة لهذه الأنواع من الوسائط، على الأرجح لن يتمكن المستخدمون من تنزيل أو تسجيل الرسائل الصوتية ذاتية التدمير أيضًا.
يقدم واتساب ميزة جديدة للسماح للمستخدمين بمشاركة الملاحظات الصوتية مع تمكين وضع العرض مرة واحدة لمزيد من الخصوصية، ويوضح التقرير أن هذه الميزة متاحة لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدارات WhatsApp beta.
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