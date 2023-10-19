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بـواى فاى ومقاعد فخمة.. مواصفات مرحاض رحلات سياحة الفضاء بالبالون.. صور

10/19/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) تأمل Space Perspective أن تقوم بأول رحلة لها إلى حافة الفضاء في نهاية عام 2024، حيث صممت الشركة كبسولة ذات مظهر أنيق تُعرف باسم Spaceship Neptune والتي ستوفر مناظر بانورامية من ارتفاع يزيد عن 100 ألف قدم (32 كم) وإضافات تشمل قائمة من الكوكتيلات وقائمة تشغيل الموسيقى ومقاعد قابلة للاستلقاء، وكذلك مرحاض فريد من نوعه.





بالون الفضاء



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا المرحاض يوفر منظرًا رائعًا، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالمنظر المذهل لانحناء الأرض من خلال بالون فضائي مريح.



هذه هي فخامة المرحاض، فهو يتميز بالنباتات والمقاعد الفخمة والواي فاي لالتقاط صورة شخصية للحمام على ارتفاعات عالية، حيث أطلقت عليه الشركة "أول Spa فضائي في العالم".




حمام الفضاء



كتب Space Perspective ومقره فلوريدا على X: "أحد الأسئلة الأولى التي نتلقاها حول
رحلة الفضاء
التي تستغرق ست ساعات هو ماذا عن الذهاب إلى الحمام؟"



ستتاح لما يصل إلى ثمانية ركاب في المرة الواحدة فرصة الاستمتاع برحلة ذهابًا وإيابًا مدتها ست ساعات بسعر 125 ألف دولار (100 ألف جنيه إسترليني) للتذكرة الواحدة.




مرحاض فضائى



وقالت Space Perspective إن الرحلة ستستغرق ساعتين لتشمل مشاهدة انحناء الأرض، والسواد الكامل للفضاء، والخط الأزرق الرفيع لغلافنا الجوي.



ويمكن رؤية ذلك من خلال أكبر النوافذ التي تم إطلاقها على الإطلاق إلى الفضاء، بينما ستتمتع الكبسولة باتصال Wi-Fi عالي السرعة حتى يتمكن الركاب من الوصول إلى العائلة والأصدقاء على الأرض أثناء الرحلة.



ولكن ما يفصل Space Perspective عن بعض منافسيها هو حقيقة أن الشركة تتباهى بمنظر مرحاضها، وفي أحدث حملة ترويجية لها، قالت الشركة إن الحمام سيحتوي على "ألوان ناعمة وهادئة، ونباتات حية، ومناظر نوافذ مذهلة، ومنتجات راقية".



وأضافت: "الجلوس الفخم على غطاء المرحاض يعني أنه يمكنك البقاء بشكل مريح لفترة من الوقت والاستمتاع بلحظة من العزلة، ولأن هناك شبكة Wi-Fi، يمكنك أيضًا التقاط صورة شخصية في الحمام على ارتفاعات عالية."




مقعد الحمام والنباتات




سيأخذ البالون الفضائى السياح إلى ارتفاع 20 ميلاً لكنهم لن يتمكنوا من تجربة انعدام الوزن الذي يوفره صاروخ New Shepard من شركة Blue Origin ومركبة SpaceShipTwo من شركة Virgin Galactic.



سيتم ربط الكبسولة الكروية لـ Space Perspective ببالون يتم إطلاقه من مركبة الشحن ليتم تحويله إلى "موانئ فضائية عائمة" قبالة ساحل فلوريدا، وهى قيد الإنشاء حاليًا بالقرب من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، بهدف إطلاق النموذج الأول إلى الفضاء بحلول نهاية العام المقبل.












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