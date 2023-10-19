Thursday, 19 October 2023 11:39 GMT

ميتا تتجه إلى إتاحة قنوات البث الخاصة بـانستجرام على فيس بوك وماسنجر

10/19/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Youm7) تتجه
شركة ميتا الآن إلى توسيع نطاق قنوات البث من انستجرام لفيس بوك وماسنجر، حيث سيتمكن منشئو المحتوى والشخصيات العامة الذين لديهم صفحات على فيسبوك من إرسال الرسائل، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية، إلى متابعيهم، وفقاً لموقع engadget.



أطلقت ميتا في شهر فبراير الماضي ميزة تشبه تيلجرام تسمى "قنوات البث" لتطبيق انستجرام، تعمل قنوات البث أو "Channels" على انستجرام تمامًا مثل القنوات الموجودة على
Telegram، وتسمح هذه الميزة للمبدعين ببث التحديثات إلى البريد الوارد لمتابعيهم، وسيتمكن المستخدمون الذين ينضمون إلى القنوات من الرد على الرسائل والتصويت في استطلاعات الرأي، ومع ذلك ، لن يتمكن هؤلاء المستخدمون من المشاركة في المحادثة مباشرة، لذلك تتجه الآن لنقلها لـ
فيس بوك وماسنجر أيضا.



لا تزال الميزة أداة مراسلة أحادية الاتجاه، مما يعني أن مسؤولي الصفحة فقط هم الذين يمكنهم إرسال رسائل في القناة، ولكن يمكن للمشاركين التفاعل معها والتصويت في استطلاعات الرأي، ويمكن للمسؤولين إطلاق قناة مباشرة من صفحتهم، وسيرسل فيسبوك لمتابعيهم إشعارًا لمرة واحدة للانضمام بعد إرسال رسالتهم الأولى.



واستنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركها رئيس ميتا مارك زوكربيرج، ستظهر قنوات البث في محادثات
ماسنجر الخاصة بالمستخدمين ضمن علامة تبويب تسمى "القنوات"، يتلقى المشاركون إشعارات في كل مرة يرسل فيها مالك الصفحة تحديثًا، لكن يمكنهم كتم صوت القناة في أي وقت، ومن المفترض أن أولئك الذين اختاروا عدم المشاركة في المرة الأولى، لا يزال بإمكانهم الوصول إلى القناة من الملف الشخصي للصفحة كما يفعل الأشخاص على Instagram.












MENAFN19102023000132011024ID1107273216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث