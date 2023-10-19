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بنك الإسكان يتبرع بمليون دينار لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية

10/19/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبرع بنك الإسكان بمبلغ مليون دينار أردني للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.

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