بنك الإسكان يتبرع بمليون دينار لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية

بنك الإسكان يتبرع بمليون دينار لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية
التاريخ
10/19/2023 2:29:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبرع بنك الإسكان بمبلغ مليون دينار أردني
للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.
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