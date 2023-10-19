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أسعار الخضار والفواكة في السوق المركزي اليوم

10/19/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2842 طناً، منها 1862طن خضار، و767طن فواكه، و 212 طناً من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشاً، والبصل الناشف بين 30و50قرشاً، والبطاطا بين 40و 60قرشاً، والبندورة بين 10و 30قرشاً، والجزر بين 50و 70قرشاً، والخيار بين 20و 35قرشاً، والزهرة بين 20و 35قرشاً، والليمون بين 35و 50قرشاً، والموز البلدي بين 50و 65قرشاً. -(بترا)

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