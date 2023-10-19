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عمان الأهلية تتقدم 20 مرتبة في تصنيف كيو أس للجامعات العربية 2024

10/19/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




تقدمت جامعة عمان الأهلية للمرتبة 51-60 عربياً والمرتبة السادسة محلياً في تصنيف كيو أس لجامعات المنطقة العربية 2024 والذي أعلن يوم الأربعاء 18-10-2022، حيث أقيمت قمة كيو أس للجامعات العربية في مملكة البحرين بداية الاسبوع الحالي.
بذلك تكون الجامعة قد قفزت 20 مرتبة مقارنةً بالعام الماضي و40 مرتبة خلال عامين، وبهذا تكون الجامعة الأردنية الوحيدة التي تتقدم سنوياً بهذا المقدار وللعام الرابع على التوالي.
وشارك رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ويرافقه نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ومدير التسويق المهندس أحمد الحوراني في فعاليات القمة والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة البحرينية.
وقد تسلمت الجامعة شهادة التصنيف من قبل رئيس منظمة الكيو أس، نينزو كواكواريلي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة.
يذكر أن جامعة عمان الأهلية قد حققت إنجازاً غير مسبوق هذا العام بدخولها في تصنيف كيو أس للجامعات العالمية بالمرتبة 801-850 عالمياً والمرتبة الثالثة محلياً والمرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة.
كما حافظت الجامعة على صدارتها بالمرتبة الأولى محلياً ومن ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات Times Impact Rankings 2023 وللعام الثاني على التوالي.
وحققت الجامعة الاعتماد الدولي في غالبية تخصصات الجامعة في علوم الأعمال والصيدلة والهندسة وتقنية المعلومات والآداب والعلوم، بالإضافة لحصولها على شهادة ضمان الجودة في غالبية كليات الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية للاعتماد الدولي والتصنيف.

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