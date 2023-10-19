Thursday, 19 October 2023 11:39 GMT

دراسة تثبت امتلاك حراس المرمى قدرات عقلية خارقة

10/19/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثبت الباحثون في جامعة دبلن في أيرلندا أن حراس المرمى يتعاملون مع العالم المحيط بهم بقدرات ذهنية وعقلية مختلفة.
يقول عالم الأعصاب السلوكي وحارس المرمى المحترف السابق مايكل كوين، من جامعة مدينة دبلن: "على عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، يُطلب من حراس المرمى اتخاذ آلاف القرارات السريعة للغاية بناءً على معلومات حسية محدودة أو غير كاملة، وهذا ينبئنا بأن حراس المرمى سيمتلكون قدرة معززة على الجمع بين البيانات من الحواس المختلفة، وقد تم تأكيد هذه الفرضية من خلال نتائجنا".

تم إجراء التجارب لاختبار مدى سرعة الاستجابة عند مجموعة من المشاركين من بينهم حراس مرمى ولاعبين عاديين وغير رياضيين، تم عرض ومضات (محفزات بصرية) مصحوبة بصافرة واحدة أو اثنتين (محفزات سمعية).

كان لدى حراس المرمى معالجة أكثر كفاءة متعددة بشكل واضح، مقارنةً باللاعبين وغير اللاعبين، مما يدل القدرة على تقدير توقيت الإشارات السمعية والبصرية بشكل أكثر دقة وسرعة.

وأظهر حراس المرمى تفاعلًا أقل بين المحفزات البصرية والسمعية، مما يشير إلى أنهم أكثر عرضة لفصل الإشارات الحسية.

ولكن هل هذه المعالجة الفائقة المتعددة الحواس هي السبب وراء تحول هؤلاء الأشخاص إلى حراس مرمى، أم أنها نتيجة لعبهم كحراس المرمى، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

ربما أكثر من أي شخص آخر في الملعب، يتعين على حراس المرمى تفسير الإشارات البصرية والسمعية بسرعة لا تصدق.

يريد فريق البحث البناء على هذه الدراسة في المستقبل للنظر في المواضع المتخصصة الأخرى، مثل المهاجم وقلب الدفاع، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي اختلافات كبيرة في المعالجة المتعددة الحواس.

MENAFN19102023000072011014ID1107273174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث