أغنى رجل في مصر... ثروته تفوق 7 مليار دولار ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم

مصر هي موطن لبعض أغنى الأشخاص في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط. ولقد بنى هؤلاء المليارديرات ثرواتهم من خلال أعمالهم واستثماراتهم المتنوعة.



أغنى أغنياء مصر لهم أسماء قوية ونفوذ يمتد عبر القارات وخارجها، وينحدر بعضهم من عائلات مشهورة تعود ثروتها إلى أجيال مضت، من أباطرة الأعمال والمستثمرين، الذين تركوا بصماتهم على اقتصاد البلاد ومجتمعها.



في هذا التقرير، نلقي نظرة شاملة على أغنى الأثرياء في مصر بناءً على صافي ثرواتهم الحالية وفقا لقائمة فوربس 2023 وأصولهم المتنوعة وأعمالهم واستثماراتهم.



قائمة أغنى 10 أشخاص في مصر



1. ناصف ساويرس







مصادر الثروة: المقاولات والبناء



القيمة الصافية: 7.4 مليار دولار



العمر: 62



أغنى رجل في مصر ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم في 2023.



الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إحدى أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ولد في يناير/كانون الثاني 1961 في مصر، وهو الابن الأصغر لأنسي ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم.



حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو، عام 1982، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة زيوريخ.



بدأ حياته المهنية في شركة أوراسكوم في عام 1982 وشق طريقه ليصبح الرئيس التنفيذي في عام 1998.



وتحت قيادته، قامت شركة أوراسكوم للإنشاءات بتوسيع عملياتها خارج مصر إلى دول إقليمية أخرى، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر.



في يوليو/تموز 2018، استحوذ ناصف ساويرس على 55% من نادي أستون فيلا الإنجليزي، ويعد المصري الوحيد الذي يمتلك ناديا بالدوريات الأوربية الكبرى.



2. محمد منصور





مصادر الثروة: السيارات والسلع الاستهلاكية والعقارات والخدمات المالية



القيمة الصافية: 3.6 مليار دولار



العمر: 75



رئيس مجموعة منصور، وهي مجموعة متنوعة مهتمة بالسيارات والسلع الاستهلاكية والعقارات والخدمات المالية.



ولد في الإسكندرية، مصر، في 1 أغسطس/آب 1948، في إحدى أبرز العائلات التجارية في الإسكندرية.



حصل منصور على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولاية كارولينا الشمالية عام 1968 ثم حصل بعد ذلك على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أوبورن.



وبعد أن أكمل تعليمه انضم إلى مجموعة منصور التي أسسها والده لطفي منصور عام 1952.



ورث محمد منصور السيطرة على مجموعة منصور بعد وفاة والده في عام 1976. وعلى الرغم من تعرض الشركة العائلية للتأميم ومصادرة الأصول في عام 1965، إلا أنه أشرف على انتعاشها وتوسعها، مما أدى إلى سيطرة الشركة على 9 من أكبر 500 شركة في مصر.



وتحت قيادة محمد منصور، قامت مجموعة منصور بتوسيع عملياتها خارج مصر وأصبحت واحدة من أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.



بالإضافة إلى مشاريعه التجارية، كان منصور نشطًا في السياسة والخدمة العامة. حيث شغل منصب وزير النقل والاتصالات في مصر في الفترة من 2006 إلى 2009.



3. نجيب ساويرس



مصادر الثروة: العقارات والاتصالات



القيمة الصافية: 3.3 مليار دولار



العمر: 69



ولد في 17 يونيو/حزيران 1954 في القاهرة في مصر لعائلة من رواد الأعمال الناجحين. وهو ابن أنسي ساويرس،

مؤسس مجموعة أوراسكوم، والأخ الأكبر لناصف وسميح ساويرس.



حصل نجيب ساويرس على بكالوريوس الهندسة من جامعة برلين التقنية عام 1978.



ثم عاد بعد ذلك إلى مصر وعمل في شركة العائلة، وأصبح في نهاية المطاف الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة، التي أسسها عام 1998.



تحت قيادة نجيب ساويرس، نمت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة لتصبح واحدة من أكبر مشغلي الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتعمل في أكثر من 20 دولة.



يمتلك نجيب ساويرس حصصا في مناجم الذهب في مناطق مختلفة.



4. محمد الفايد





مصادر الثروة: العقارات، والسياحة، والتجارة



القيمة الصافية: 2 مليار دولار



العمر: 94



ولد في 27 يناير 1929 في الإسكندرية في مصر، وهو من أصل فلسطيني.



أسس الفايد وشقيقه شركة شحن في مصر، ثم انتقلت فيما بعد إلى جنوة في إيطاليا.



وفي الستينيات، انتقل إلى المملكة المتحدة وأثبت نفسه كرجل أعمال ناجح، في البداية في صناعة الملابس.



وفي وقت لاحق، قام بالتنويع في مجالات أخرى، بما في ذلك العقارات والسياحة والتجارة.



ويشتهر الفايد بامتلاكه متجر هارودز الفاخر المتعدد الأقسام في لندن، والذي استحوذ عليه في عام 1985.



واحتفظ بالمتجر لأكثر من 30 عامًا قبل بيعه في عام 2010 للعائلة المالكة القطرية.



كما امتلك الفايد فندق ريتز في باريس، الذي باعه عام 2012، ونادي فولهام لكرة القدم، الذي كان يملكه من عام 1997 إلى عام 2013.



5. يوسف منصور





مصادر الثروة: السيارات، العقارات، والسلع الاستهلاكية



القيمة الصافية: 1.6 مليار دولار



العمر: 77



أحد أفراد عائلة منصور، إحدى أغنى العائلات في مصر. ولد في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1944 في الإسكندرية.



هو مؤسس ورئيس مجموعة منصور، وهي مجموعة تعمل في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والعقارات والسلع الاستهلاكية.



تعد مجموعة منصور إحدى أكبر الشركات في مصر ولها عمليات في أكثر من 100 دولة حول العالم.



وبالإضافة إلى خلفيته المهنية الواسعة، فقد ساعد في إنشاء غرفة التجارة الأمريكية المصرية، وهو عضو في مجلس الأعمال المصري الأمريكي ومجلس رجال الأعمال المصريين.



6. ياسين منصور





مصادر الثروة: السيارات، العقارات، والسلع الاستهلاكية



القيمة الصافية: 1.1 مليار دولار



العمر: 72



أحد أفراد عائلة منصور الثرية والشهيرة في مصر. ولد في 22 أكتوبر 1961 في القاهرة.

حصل على شهادته الجامعية من جامعة جورج واشنطن.

7. سميح ساويرس







مصادر الثروة: إدارة الفنادق الفاخرة والعقارات السكنية والمنتجعات



القيمة الصافية: 850 مليون دولار



العمر: 66



ولد عام 1957 في مصر وهو نجل أنسي ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.



وفي عام 1980، حصل على بكالوريوس الهندسية من جامعة برلين التقنية.



سميح هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وهي شركة تقوم بتطوير وإدارة الفنادق الفاخرة والعقارات السكنية والمنتجعات في مصر وعمان وسويسرا والجبل الأسود.



وتقوم الشركة أيضًا بتشغيل المراسي وملاعب الجولف والمرافق الترفيهية الأخرى.

تنحى عن منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2021، وتولى ابنه هذا المنصب.



8. شفيق جبر



مصادر الثروة: العقارات، والسياحة، والصناعة



القيمة الصافية: 730 مليون دولار



العمر: 69



ولد في الإسكندرية بمصر عام 1954 ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



هو مؤسس ورئيس مجموعة أرتوك للاستثمار والتنمية، وهي مجموعة متنوعة تهتم بعدة قطاعات، بما في ذلك العقارات والسياحة والصناعة.

وأنشأ أيضا مؤسسة شفيق جبر، التي تعمل على تعزيز الحوار الثقافي والتفاهم بين العالم العربي والغرب.



9. صادق السويدي



مصادر الثروة: الهندسة والبنية التحتية



القيمة الصافية: 350 مليون دولار



العمر: 69



ولد في الإسكندرية في مصر عام 1954 وحصل على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة الإسكندرية.



هو مؤسس ورئيس مجموعة السويدي، وهي مجموعة شركات متنوعة مهتمة بعدة قطاعات، بما في ذلك الطاقة والهندسة والبنية التحتية.



تعمل المجموعة في مصر وعدة دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتحت قيادة السويدي، نمت الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص في مصر، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية مثل نقل وتوزيع الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل.



10. محمد أحمد السويدي





هو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك.



حاليًا، تقدر ثروته الصافية بنحو 240 مليون دولار.



الشركة واحدة من أكبر مقدمي حلول الطاقة المتكاملة مع أكثر من 30 منشأة إنتاج في 16 دولة تبيع منتجاتها في أكثر من 110 أسواق



كان له دور فعال في نمو الشركة، حيث قاد تحويل الشركة العائلية، شركة الكابلات العربية، إلى قوة تصدير عالمية.



وفي مايو 2006، قاد عملية الاكتتاب العام والطرح الخاص لشركة السويدي للكابلات في بورصة القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.29 مليار جنيه مصري.



يرأس أحمد العديد من مجالس الأعمال، بما في ذلك مجلس الأعمال المصري اللبناني، ومصر زامبيا، ومصر إثيوبيا، ومجلس الأعمال المصري الصيني.

وهو عضو في جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الألمانية.