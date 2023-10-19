النواب يطالبون بإلغاء وادي عربة وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

طالب نواب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وطرد سفير الكيان من“رابية عمان” وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والتصويت على الغاء معاهدة وادي عربة، معتبرين أن إسرائيل كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات.



جاء ذلك في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والحكومة حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وارتكابه جرائم حرب بحق أبناء القطاع، كان آخرها مجزرة المستشفى المعمداني، والتي بدأت بوقوف النواب والحكومة دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء العدوان.



وأكد النواب والحكومة رفضهم المطلق للإبادة الجماعية التي تمارسها آلة القمع الصهيوني بحق أبناء قطاع عزوة، حيث طالب النواب بلسان رئيس مجلسهم بتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية الجنائية جراء الجرائم التي ترتكب، معتبرين أن جريمة المستشفى الأهلي المعمداني، ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، فيما شددوا على أن الأردن يعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطا أحمر أردنيا وعربيا دونه خرق القتاد.



وفي مستهل الجلسة قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الكيان الغاصب تمادى على أرض فلسطين الطاهرة في ارتكابه لمجازر بشعة وآخرها قصف المستشفيات في مشهد يدلل على أنه كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات.



وقال لقد قام الكيان الغاصب بجريمته الجبانة على مرأى ومسمع من العالم كله وسط غياب الضمير وصمت القوى التي طالما حاولت تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام.



وتابع بالقول: اليوم مع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجاني بأنه ضحية، لم يعد هناك معنى لكل مبادئ الإنسانية والقانون الدولي، التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت، فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار سوى أنه الإرهاب بعينه، وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين، مطالبا باسم ضمائر ووجدان كل الأردنيين انتصارا لدماء الشهداء، بتقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم.



وأضاف: لقد أصبح قطاع غزة شاهدا على جرائم حرب مارس فيها الاحتلال شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار، مستهدفا المدنيين صغارا وكبارا، وستبقى جريمة المستشفى الأهلي المعمداني، وصمة عار في جبين الإنسانية، وجريمة حرب نكراء.



وقال: أخاطب ما تبقى من إنسانية في هذا العالم الصامت، وأخاطب الضمائر الحية التي هزها مشهد الإرهاب من قصف للمستشفيات والمساجد والمدارس في قطاع غزة الصامد، مشيرا إلى أن الإنكار الدولي للحق الفلسطيني والتغاضي عن ممارسات الاحتلال، هي السبب الرئيس فيما نشهده اليوم من تصاعد لوتيرة الحرب، ولم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال.



وتابع: نقول بضمير ووجدان الأردنيين أجمع إن القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي، تقف أمام اختبار الضمير والإنسانية، وعليها التوقف عن التعامل بهذه الازدواجية البغيضة، مؤكدين هنا أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال، أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من كافة أراضيهم، أو التسبب في نزوحهم.



وقال: لقد حذر الأردن مرارا عبر العديد من خطابات جلالة الملك، من أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، كما أن تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويد الكيان سيجر المنطقة إلى الهاوية.



وختم بالقول: سنبقى مع أبناء شعبنا العظيم موحدين خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، في مساعيه لوقف العدوان على الأشقاء في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، وإيصال المساعدات العاجلة لهم، معربا عن عظيم الفخر بكوادر المستشفى الميداني الأردني، والتي بقيت صامدة في موقعها رغم القصف والدمار، وأهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنية وعدم الانجرار وراء أي ممارسات خارجة عن القانون.



وقال: كلنا في هذا الوطن، نوابا وأعيانا وحكومة وإعلاما وأحزابا وشعبا، قوات مسلحة عندما يتعلق الأمر بالأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا.



ودان رئيس المجلس ما تعرض له رجال الأمن من اعتداء في الرابية، مشددا على عدم نقل المعركة للداخل، وان الجميع مع جلالة الملك، معلنا ان النواب في حالة انعقاد دائم.



وطالب نواب خلال الجلسة بتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب، مشددين على أن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب بحق أهل قطاع غزة ، ودانوا الصمت الدولي على مجزرة القوات الإسرائيلية بحق المدنيين والأطفال والجرحى والكوادر الطبية.



وجددوا وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه وجهوده لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدين أن الشعب الأردني يلتف حول جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددين على أهمية وحدة جبهتنا الداخلية لمواجهة المخططات الصهيونية.



وأشاد نواب بقرار جلالة الملك بإلغاء القمة الرباعية التي كانت ستعقد في عمان بين الملك والرئيس الأميركي والرئيس المصري والرئيس الفلسطيني، موجهين التحية لأهل غزة ومقاومتها التي تخوض معركة مصيرية مع الصهاينة، معبرين عن فخرهم بصمود أهل غزة في مواجهة العدوان الهمجي.



وتحدث في الجلسة النواب: أيمن المجالي، محجم الصقور، صالح العرموطي، هيثم زيادين، ضرار الحراسيس، محمد السعودي، فريد حداد، يحيى عبيدات، وائل رزوق، سليمان أبو يحيى، خير أبو صعيليك، صفاء المومني، رهف الزواهرة، خالد أبو حسان، تمام الرياطي، سالم الضمور، ميرزا بولاد، عبد المحسيري، خليل عطية، محمد المحارمة، غازي السرحان، ذياب المساعيد، ريما العموش، هايل عياش، علي الغزاوي، عبيد ياسين، طالب الصرايرة، جعفر الربابعة، زيد العتوم شادي فريج.



كما تحدث النواب إسماعيل المشاقبة، ينال فريحات، بلال الموني، نصار الحيصة، عمر العياصرة، امغير الدعجة، نضال الحياري، عيد نعيمات، محمد العلاقمة، فايز بصبوص، تيسير كريشان، عمر الزيود، عطا ابداح، سالم العمري، مروة الصعوب، أحمد القطاونة، يزن شديفات، فراس القضاة، دينا البشير، محمد الخلايلة، بسام الفايز، عبد الله أبو زيد، فليحة الخضير، فراس العجارمة، أحمد الخلايلة، محمد الظهراوي، نمر اسليحات، حسين الحراسيس، خالد البستنجي، محمد الشطناوي، عارف السعايدة.



وتحدث أيضا النواب: رائد رباع الظهراوي، نواف الخوالدة، فواز الزعبي، محمود الفرجات، محمد المرايات، زينب البدول، غازي البداوي، أسامة القوابعة، جميل العشوش، ماجد الرواشدة، راشد الشوحة، موسى هنطش، خالد الشلول، عائشة الحسنات، نواش قواقزة، ايمن مدانات، حابس الشبيب، محمد العكور، ناجح العدوان، رائد سميرات، زهير السعيديين، أيوب خميس، محمد هلالات، محمد العبابنة، عمر النبر، أحمد عشا، عدنان مشوقة، خلدون حينا، امال الشقران، أسماء الرواحنة، عودة النوايشة، وطلال النسور.

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