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الملك يغادر إلى القاهرة للقاء السيسي

10/19/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، الخميس، في زيارة قصيرة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

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