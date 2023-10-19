الملك يغادر إلى القاهرة للقاء السيسي

الملك يغادر إلى القاهرة للقاء السيسي
التاريخ
10/19/2023 2:27:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادر جلالة
الملك عبد الله الثاني أرض الوطن، الخميس، في زيارة قصيرة إلى القاهرة يلتقي خلالها
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
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