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الصحفيين الأردنيين: العين على الأردن ومواقفه المشرفة في تعرية الاحتلال

10/19/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت نقابة الصحفيين الأردنيين وقوفها المطلق خلف الجهود الكبيرة والمواقف المتقدمة التي يقودها الأردن وعلى رأسها جلالة الملك عبد لله الثاني عبر كل المستويات الإقليمية والدولية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة.

وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، إن موقف الدولة الأردنية، رسمياً وشعبياَ، موقف متقدم على مواقف جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، وبات الأردن رأس رمح في مواجهة الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية وكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأضافت أن الأردنيين جميعاً يصطفون خلف جلالة الملك الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخلف إجراءات الدولة الأردنية لنصرة فلسطين ووقف العدوان الغاشم الهمجي على قطاع غزة، ومنع التهجير الذي قال جلالته إنه خط أحمر لا يمكن قبوله أو السماح به.

وأكد البيان أن الملك لطالما حذر في كل المحافل الدولية ومن على كل المنابر من تداعيات عدم إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار الظلم وغياب العدل وعدم إنهاء الاحتلال.

ودعت نقابة الصحفيين في بيانها الدول العربية والإسلامية إلى إسناد الموقف الأردني والجهد الذي يقوم به جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدور أهلنا في فلسطين منذ عشرات السنين.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها للوقوف يداً واحدة في مجابهة العدو الحقيقي وأن لا تنحرف البوصلة عن مسارها، خصوصا وأن العين على الأردن ومواقفه المشرفة في تعرية الاحتلال وتسليط الضوء على جرائمه ومجازره البشعة بحق الأهل العزل في قطاع غزة بجميع المحافل سبيلاً لدعم الحق والصمود الفلسطيني على ترابهم الوطني.

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