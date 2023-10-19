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الأمن العام: لا تجمعات بالقرب من الحدود

10/19/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مديرية الأمن العام إنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.

وأكدت المديرية، في بيان صادر اليوم الخميس، حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .

وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع أية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.

وأهابت المديرية بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامته وعلى الأمن والسلم العام.

وعبرت عن أسفها لما شهدناه أمس في منطقة الرابية من قبل فئة قليلة خرجت عن أهداف التجمع وقامت بأعمال شغب وتعدٍّ على رجال الأمن العام واستخدام الزجاجات الحارقة وإلحاق الأضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على أعداد منهم وستتم إحالتهم للمرجعيات القضائية المختصة، متمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الأمن العام الذين يعطون الأولوية في عملهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم الدستوري والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ومنع أي تعدٍّ عليه.

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