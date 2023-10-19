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إطلاق مشروع تطوير تجمع الإستشفاء والتعافي التابع لجايكا اليابانية

10/19/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة عمان نائل الحسامي - الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة عمان ، وجمانة الكيلاني، مدير مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، تم اليوم إطلاق المشروع الممول من جايكا "مشروع تطوير تجمع الاستشفاء والتعافي" في غرفة صناعة عمان.

يهدف المشروع إلى دعم منتجات البحر الميت من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في الأردن من خلال دعم البحث العلمي حول الفوائد الطبية لمستحضرات البحر الميت التجميلية ، وكذلك تطوير هذه المنتجات ، وحزمة من الجهود والأنشطة الترويجية، والتي ستشمل بناء قدرات أصحاب العلاقة بما في ذلك بعض شركات منتجات البحر الميت .

المشروع يشمل الجولات الدراسية وحضور المعارض التجارية والترويجية. ويتضمن المشروع أيضًا الترويج للسياحة الصحية الداخلية في الأردن، مع التركيز على العلاقة بين السياحة الداخلية ومنتجات البحر الميت.

وفي كلمته الافتتاحية ، سلط الحسامي الضوء على أهمية دعم تطوير وترويج منتجات البحر الميت، لأنها توفر فرصة لتنويع صادرات الأردن ، وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج والتسويق. كما أعرب عن تقديره لجايكا لدعمها هذه الصناعة المهمة وكذلك السياحة العلاجية في الأردن.

وأكد واكوي جونجي، الممثل الأعلى لمكتب جايكا في الأردن ، أهمية هذا المشروع ، خاصة أنه يهدف إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات البحرالميت الأردنية في جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى ، فضلا عن استهداف أسواق جديدة لجذب السياح إلى الأردن من ذلك الجزء من العالم. كما سلط الضوء على النمو الذي تشهده صناعة الاستشفاء والسياحة العالمية ، وإمكانية حصول المنتجات والخدمات الأردنية على حصة سوقية مهمة في هذه الصناعة المتنامية.

من جانبها، أكدت جمانة الكيلاني على دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي في الأردن فهي تعمل على تحفيز الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات الأردنية إلى مختلف البلدان وتعمل باستمرار على دعم نفاذ الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية وتطوير المنتج الأردني ليصبح منافس عالميا، كما أكدت على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصناعي ، واعربت عن تقدير وزارتها لجايكا واليابان لدعمهما قطاع منتجات البحر الميت والسياحة العلاجية في الأردن، حيث يمتلك الأردن منتجاته الفريدة من البحر الميت وتم التركيز على هذه المنتجات لما تتمتع به من امكانية قوية لتوسيع سوقهابالاضافة الى أن مستحضرات التجميل هي قطاع سريع النمو في السوق العالمية.

وأعرب فاضل اللبدي، من غرفة صناعة عمان ، عن استعداد الغرفة لدعم هذا المشروع من خلال شبكاتهم مع اللاعبين الصناعيين في هذا المجال ، وشدد على أهمية دمج الجزء الخدمي من قطاع السياحة والسياحة العلاجية والاستشفاء مع جزء المنتج ، وأكد على حرص الغرفة على توسيع نطاق إيصال المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

كما تضمنت الفعالية عرضين تقديميين؛ الأول للدكتور سطام الحباشنة من مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة/جامعة مؤتة، حيث سلط الضوء على أهمية وتفرد النظام البيئي للبحر الميت.

بينما قدمت الدكتورة سجى حماد من الجامعة الهاشمية عرضا قيما حول أهمية دعم الادعاءات والرسائل الترويجية المتعلقة بفوائد مستحضرات البحر الميت للتجميل والعناية بالبشرة ، بالأبحاث والأدلة العلمية القوية، وبالتالي القدرة على المنافسة دوليا.

وأخيرا أعرب المهندس أحمد البس، من غرفة صناعة الأردن ، عن شكره والغرفة لوكالة جايكا على دعمها ، وأعرب عن أمله في تقديم الدعم الفني المباشر من خلال المشروع لشركات البحر الميت ؛ لتوسيع عدد الشركات المستهدفة وكذلك توسيع برنامج بناء القدرات المخصص لكل شركة من خلال جعله مصممًا خصيصًا لاحتياجاتها وأوجه القصور فيها، لتمكينهم من استهداف أسواق جديدة وزيادة القدرات التصديرية.

كما تضمنت الفعالية ندوة حول التسويق قدمها الخبير الياباني (فوجيتا) وهو تابع لفريق جايكا الاستشاري المسؤول عن تنفيذ المشروع والذي سيستمر لمدة 30 شهرًا القادمة.

وأعرب ريو سايتو، رئيس فريق شركة باديكو (استشاري المشروع) عن حرصه على العمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب العلاقة من الجانب الأردني بهدف إنجاح هذا المشروع بشقيه الخدمي والمنتجات.

وشهد الحفل حضور عدد من شركات البحر الميت الأردنية المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

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