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جمعية غرب وشمال عمان الصناعية تستنكر جرائم الحرب والعدوان الغاشم على غزة

10/19/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استنكرت جمعية غرب وشمال عمان الصناعية بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم وجرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها بحق ابناء قطاع غزة.
كما دانت الجمعية في بيان صحفي اليوم بشدة قصف قوات الاحتلال للمستضعفين في قطاع غزة، واستهدافها المنشآت الحيوية والاستراتيجية من مستشفيات، ومخابز، ومساجد، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الشهداء وخاصة من الأطفال والرضع والنساء.

بدوره شدد رئيس الجمعية محمد الجيطان ، على ضرورة التحرك الفوري من مختلف القوى العالمية والاسلامية، لوقف سلوك الكيان الغاصب والوحشي، والذي يعبر عن طبيعة وأخلاق هذا الكيان.

وأكد الجيطان، وقوف الجمعية والمستثمرين الصناعيين في عموم الأردن، خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الحثيثة في وقف التصعيد والتهجير بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصدي لأي خطط فيها اجحاف واستقواء على أهلنا في عموم فلسطين وغزة هاشم على الخصوص .

واستهجن رئيس الجمعية، تقديم الكيان الاكاذيب وترويجهم بأنهم الضحية، وبأن سلوكهم الاجرامي مبرر، وكسب تأييد العديد من الدول الغربية مبينا ان العالم كشف النقاب عن وجهه الحقيقي، البعيد كل البعد عن القيم الانسانية وحقوق الانسان والنساء والأطفال.
واشار الجيطان إلى أن مستثمري غرب وشمال عمان الصناعي قدموا العديد من التبرعات العينية النقدية لدعم صمود الاشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم مند اسبوعين.
ودعا الجيطان أصحاب المنشآت الصناعية ورجال الأعمال في عموم المملكة الى التبرع العيني من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية أو التبرع النقدي عبر المنصات التي الاعلان عنها من قبل غرفة صناعة الأردن للصناعيين.

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