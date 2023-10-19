الصفدي: طائرة مساعدات أردنية جديدة لغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

وزير الخارجية:

- أي محاولة لتهجير الفلسطينيبن سنتصدى لها بكل إمكانيتنا.

- المستسفى الأردني بغزة لن يكون قادر على الخدمة بعد أسبوع بسبب النقص في الإمكانيات.

وزيرة الخارجية الألمانية:

- الحكومة الألمانية قررت زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بنحو 50 مليون دولار.

- أكثر من 100 شخص يحمل الجنسية الألمانية ضمن أسرى حماس

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن سيرسل طائرة مساعدات إنسانية أردنية جديدة لمساعدة قطاع غزة، وستغادر إلى مصر غدا صباحا.



وأضاف خلال انعقاد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء الخميس، أن هدفنا مشترك وهو انهاء الحرب على غزة وهي الأولوية الأولى وأن الأولوية الثانية هي إيصال المساعدات لغزة، التي هي بحاجه لجهود منظمات دولية لتنسيق وصولها.



وفيما يجري حاليا في قطاع غزة قال الصفدي: "إن منع المساعدات وعلاج الجرحى والمرضى هي جريمة حرب، وأن الأمور لا تذهب للتهدئة رغم الجهود المبذولة، لكننا مصممون على المضي بجهونا لوقف الكارثة."



وأضاف، أي محاولة لتهجير الفلسطينيبن سنتصدى لها بكل إمكانيتنا.



وحول المستسفى الأردني بغزة، قال الصفدي إنه لن يكون قادر على الخدمة بعد أسبوع بسبب النقص في الإمكانيات.



وتابع الصفدي، "موقفنا الثابت في الوصول للهدف وهو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأنه لا أمن وسلام ولا استقرار في المنطقة إلا بالسلام الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني."



من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نتشارك في نفس الهدف بأن يعيش الاسرائيلين والفلسطيين بسلام وعبر حل الدولتين، ونعمل على تكثيف دعمنا للوضع الانساني في غزة.



وأكدت الوزيرة أن الحكومة الألمانية قررت زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بنحو 50 مليون دولار، وتعيين مبعوثة خاصة للشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن هناك حاجة لتأمين أماكن توفر الحماية للأطفال في غزة.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: " إن من ضمن رهائن حركة حماس يوجد أكثر من 100 شخص يحمل الجنسية الألمانية، وأنه يجب إطلاق سراحهم.



وتابعت، على السلطة الفلسطينية تولي دورها وتتمسك بالمسلك الدبلوماسي وتتحدث باسم الفلسطيين وليس حماس."