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تقرير: هكذا استعدت حماس للحرب البرية والإيقاع بجيش الاحتلال

10/19/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إقليمي، مساء الأربعاء، إنّ مدينة غزّة تضمّ أنفاقا تجعل أنفاق الثوار الفيتناميين (الفيتكونغ) والتي استخدموها ضد الولايات المتحدة، تبدو وكأنّها لعبة أطفال.

وذكر المصدر أنّ إسرائيل، لن تنجح بانهاء حماس بالدبابات وقوّة النيران.

كذلك، قال خبيران عسكريان إقليميان لـ"رويترز"، إنّ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حشدت قوّاتها لصدّ الهجوم الإسرائيلي، ونصبت ألغاماً مُضادة للدبابات وعبواتٍ ناسفة مُفخخة للإيقاع بالقوات الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق، أكّد محلل الشؤون العسكرية لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، شون بيل، أنّ أي هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة سيكون "خطيرا جدا" على "جيش" الاحتلال.

وأوضح أنّ القتال في المناطق الآهلة بالسكان "أمرٌ خطير للغاية، فكل زاوية، وكل مدخل، وكل نافذة، قد تخفي تهديداً محتملاً، وسيكون الجيش الإسرائيلي مكشوفا للغاية".

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