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محلّلة بريطانية: حرب غزة تكشف أخطاء الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط

10/19/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عندما كان الرئيس الأميركي جو بايدن في طريقه إلى إسرائيل، تصدّر نبأ قصف المستشفى العربي الأهلي المعمداني في وسط غزة ومقتل مئات الفلسطينيين عناوين الأخبار، مما أدى إلى تعقيد الزيارة الرئاسية.
كما جاءت زيارة بايدن بعد أسبوع من التحركات الدبلوماسية المتواصلة لوزير خارجيته أنتوني بلينكن في المنطقة.

في الوقت نفسه، أدى الهجوم الذي نفذته حركة ((حماس)) الفلسطينية ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي والرد الإسرائيلي عليه، إلى استقطاب وانقسام الشعوب حول العالم، بما في ذلك داخل حرم الجامعات الأميركية نفسها التي تشهد ظهور جيل جديد من الناخبين الأميركيين الذين يعبرون عن آرائهم حالياً، بحسب المحللة البريطانية الدكتورة ليزلي فينجاموري عميدة أكاديمية إليزابيث الثانية للقيادة في الشؤون الدولية، في تقرير نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية ((تشاتام هاوس)) البريطاني، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).
وأضافت فينجاموري، مديرة برنامج الولايات المتحدة والأميركتين في ((تشاتام هاوس))، أن كل هذه التطورات تفرض نفسها على الدبلوماسية الأميركية التي ستحتاج إلى مخاطبة متلقين متعددين ومختلفين. وينبغي موازنة الدبلوماسية الأميركية الهادئة للتأثير على طبيعة الرد الإسرائيلي على هجمات ((حماس))، بدبلوماسية أخرى تؤكد لحكومات المنطقة جدية التزام الولايات المتحدة بحماية المدنيين من طرفي الصراع.
وترى فينجاموري أن هذا أمر بالغ الصعوبة، لكن قدرة الولايات المتحدة على المساهمة في تحقيق السلام بالمنطقة تتوقف على ذلك. وستحتاج الولايات المتحدة إلى إظهار قدرتها على العمل مع إسرائيل ومصر وغيرهما من الدول والمنظمات والحركات الفاعلة في المنطقة، لكي تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.
وقد تزداد الحاجة إلى الدبلوماسية العامة الأميركية لمنع اتساع نطاق الصراع. وفي الحقيقة، يتعرض الدعم الأميركي لإسرائيل حالياً لضغط مكثف من جانب الرأي العام، وفق الأكاديمية البريطانية.
في الوقت نفسه، فإن الحرب البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى مزيد من القتلى واشتعال نيران العداء لأميركا في الخارج وانقسامات داخل الولايات المتحدة وزيادة الضغط على دول المنطقة العربية لاتخاذ خطوات تظهر دعمها للفلسطينيين.
وفي حين أصبحت الدبلوماسية العامة شديدة الأهمية، أصبحت أيضاً أكثر صعوبة بعد قصف المستشفى الأهلي في غزة.
فالآثار الإنسانية المدمرة لقصف المستشفى أدت إلى تعقيد زيارة بايدن. وعلى مدى الأسبوع الأول بعد هجوم ((حماس))، أصدرت الولايات المتحدة سيلاً من البيانات التي تؤكد الدعم غير المشروط لإسرائيل، في حين ظلّت الاتصالات المباشرة المكثفة لبلينكن في المنطقة خارج دائرة التركيز.
وتقول فينجاموري إنه مع ذلك يمكن القول إن تغييراً ما طرأ على الموقف الأميركي يوم الأحد الماضي، إذ دعا بايدن في مقابلة مسجلة مع برنامج ((60 دقيقة)) التلفزيوني، إسرائيل إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في غزة.

ورغم إعلان موقف الرئيس الأميركي بهذا الشأن، فإن قدرة الولايات المتحدة على التأثير على إسرائيل على المدى القريب يبدو محدوداً: فرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حذّر من أن رد بلاده على هجمات ((حماس)) سيتردد ((صداه لأجيال عديدة)).
ومع جهود تشجيع إسرائيل على ضبط النفس، من المهم أن تحاول الولايات المتحدة ردع إيران و((حزب الله)) عن التورط في المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل مباشر.
ومن المهم أيضاً للولايات المتحدة ضمان استمرار التوافق الأميركي الأوروبي، لأن أي شيء أقل من هذا ستكون له تأثيرات سلبية على مجالات مهمة بالنسبة للتعاون بين جانبي المحيط الأطلسي، خاصة أوكرانيا.

وتشير فينجاموري إلى أنه ينبغي على إدارة بايدن مضاعفة جهود دبلوماسيتها العامة. وقد قال الرئيس الأميركي إنه ((غاضب وحزين بشدة)) من تفجير المستشفى في غزة. وفي حين يتبادل الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بشأن المسؤولية عن التفجير، فعليه إدراك أن دعوات أميركا لإسرائيل لحماية المدنيين سيكون تأثيرها أقوى على الرأي العام في المنطقة العربية إذا رأت شعوبها خطوات ملموسة من جانب واشنطن لحماية المدنيين.
في الوقت نفسه، فإن ضغوط المعسكر اليميني المتطرف للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي من أجل تحويل المساعدات الأميركية من أوكرانيا لإسرائيل، تنسف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إقناع الرأي العام في الشرق الأوسط بأن إلزام إسرائيل بضبط النفس يمثل أولوية لإدارة بايدن.
كما تنسف الممارسات السياسية المثيرة للاضطراب من جانب أعضاء الكونغرس جهود بناء الجسور بين مختلف مكونات المجتمع الأميركي المنقسم حول الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقبل أيام قليلة من هجوم حركة ((حماس)) على إسرائيل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إن ((الشرق الأوسط الآن أهدأ من أي وقت مضى طوال 20 عاماً))، مؤكداً قدرة الولايات المتحدة على تركيز أولوياتها الاستراتيجية خارج الشرق الأوسط.
وتضيف فينجاموري أن ((غرق أفغانستان في مستنقع الفوضى بعد انسحاب الولايات المتحدة منها في صيف 2021، والآن الهجمات التي نفذتها حركة حماس تذكرنا بحقيقة أن ما نراه في المنطقة هو استقرار زائف)).
وكلتا الكارثتين في أفغانستان وغزة تؤكد خطورة التفكير الثنائي بمعنى ((كل شيء أو لا شيء)). فالمطلوب من الولايات المتحدة صياغة دبلوماسية تمثل نقطة وسط بين الانسحاب والاحتلال، كما تؤكد خطأ الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وفق فينجاموري.
كما أن هجمات ((حماس)) أعادت التذكير بأن مشكلات الشرق الأوسط ما زالت هاجساً رئيسياً للولايات المتحدة. فالفلسطينيون يحتاجون لإقامة دولتهم المستقلة حتى يتحقق الاستقرار الحقيقي، ولا يمكن تجاهل هذه الحقيقة حتى النهاية.
وتقول فينجاموري إن على إدارة بايدن العمل بجد لضمان استعادة أمن إسرائيل، ولمطالبة كل الأطراف بحماية المدنيين ولإبقاء دول المنطقة ملتزمة بالعمل على استعادة السلام والاستقرار.-(وكالات)

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