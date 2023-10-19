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الاحتلال يمسح عائلات من السجل المدني.. ونشطاء يدونوها (أسماء)

10/19/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رصد: الغد الإلكتروني






المجازر التي ارتكبت بحق أكثر من عائلة في غزة، رفع عدد العائلات التي حذفت من السجل المدني لأكثر 47 عائلة كاملة حسب آخر إحصائية صدرت في وكالة وفا الفلسطينية.

صحفيون ومعنيون أكدوا أن محاولة حصر أسماء الشهداء وعائلاتهم الذين ارتقوا بالقصف العنيف والمتواصل على عديد المناطق في قطاع غزة، أمر صعب خصوصا في ظل هجمية الاحتلال المستمرة.

ولا تزال طائرات الاحتلال تكثف من غاراتها في مناطق عدة من بينها؛ خان يونس ورفح وحي الشجاعية ومستشفى المعمداني، والزيتون، دير البلح، حي الرمال.

ولأن من المهم أن نحافظ على تاريخ تلك العائلات ونضالاتهم، ومحاولة الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية بالمنطقة، بدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد بعض أسماء العائلات ورصدها.

ومع أن الجهات الرسمية الفلسطينية تقوم بحصر أسماء تلك العائلات بعد انتهاء الحرب على غزة، إلا أن نشطاء اعتبروا من واجبهم نقل أسماء العائلات كي لا يتم نسيانهم.

فيما رصدت الغد بعض أسماء العائلات المتداولة على صفحات النشطاء الفلسطينيين؛ ليتسنى للعالم التعرف على همجية الاحتلال في محاولاته طمس التاريخ الفلسطيني بالقصف المباشر على البيوت وساكنيها، حيث شطبت عائلات بأكملها من السجل المدني.


اسم العوائل وعدد الشهداء

1 مجزرة عائلة ابونعمة 12 شهيد
2 مجزرة عائلة الدلو 25 شهيد
3 مجزرة عائلة السرحي 17 شهيد
4 مجزرة عائلة طافش 5 شهداء
5 مجزرة عائلة رجب 8 شهداء
6 مجزرة عائلة جندية 17 شهيد
7 مجزرة عائلة الغول 11 شهيد
8 مجزرة عائلة الدهشان 12 شهيد
9 مجزرة عائلة العرعير 9 شهداء
10 مجزرة عائلة فروانة 10 شهداء
11 مجزرة عائلة سليم 8 شهداء
12 مجزرة عائلة غباين 21 شهيد
13 مجزرة عائلة عمار 10 شهداء
14 مجزرة عائلة حجازي 13 شهيد
15 مجزرة عائلة ملكة 26 شهيد
16 مجزرة عائلة الاي 8 شهداء
17 مجزرة عائلة جادالله 9 شهداء
18 مجزرة عائلة حرارة 4 شهداء
19 مجزرة عائلة الدوس 10 شهداء
20 مجزرة عائلة عاشور 14 شهيد
21 مجزرة عائلة ابوتوهة 16 شهيد
22 مجزرة عائلة الغزالي 8 شهيد
23 مجزرة عائلة سكيك 12 شهيد


ولم يتم التحقق بعد من أسماء العوائل الأخرى، لصعوبة الحصر والتعداد والتأكد، كما يؤكد النشطاء بسبب القصف الهمجي والمكثف على أهل غزة دون توقف.


فيما نشرت صفحات مختصة بالشأن الفلسطيني والتوثيق، أسماء عائلة كاملة تم قصفها ومسحهم من السجل المدني وهي عائلة شهاب، والشهداء من العائلة التي لن تمحى من ذاكرة الفلسطينيين هم:
صالح عمر شهاب
أنس صالح شهاب
روان صالح شهاب
جنان صالح شهاب
صالح شهاب
زوجته آمنة عبد الرحمن شهاب
آسيا عبد الرحمن شهاب
عمر مصطفى عمر شهاب
احمد مصطفى شهاب
محمد مصطفى شهاب
عبد الرحمن شهاب ابو أحمد
محمد عبد الرحمن شهاب
خوله عمر شهاب
أسامة محمد شهاب
إسراء محمد شهاب
جود محمد شهاب
أحمد عبد الرحمن شهاب
سعاد احمد شهاب
عبدالرحمن احمد شهاب
قاسم احمد شهاب(مصاب)
لينا احمد شهاب
سعاد ربيع شهاب
الحجة حليمة هنية (شهاب)
اسماء ربيع شهاب
الأسير عبد الرحمن ربيع شهاب
منى عبد ربه (شهاب)
بلال عبد الرحمن شهاب
لوتس عبد الرحمن شهاب
ريتا عبد الرحمن شهاب
ايناس خطاب شهاب
عبدالله عمر شهاب

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