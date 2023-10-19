الاحتلال يمسح عائلات من السجل المدني.. ونشطاء يدونوها (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رصد: الغد الإلكتروني
المجازر التي ارتكبت بحق أكثر من عائلة في غزة، رفع عدد العائلات التي حذفت من السجل المدني لأكثر 47 عائلة كاملة حسب آخر إحصائية صدرت في وكالة وفا الفلسطينية.
صحفيون ومعنيون أكدوا أن محاولة حصر أسماء الشهداء وعائلاتهم الذين ارتقوا بالقصف العنيف والمتواصل على عديد المناطق في قطاع غزة، أمر صعب خصوصا في ظل هجمية الاحتلال المستمرة.
ولا تزال طائرات الاحتلال تكثف من غاراتها في مناطق عدة من بينها؛ خان يونس ورفح وحي الشجاعية ومستشفى المعمداني، والزيتون، دير البلح، حي الرمال.
ولأن من المهم أن نحافظ على تاريخ تلك العائلات ونضالاتهم، ومحاولة الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية بالمنطقة، بدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد بعض أسماء العائلات ورصدها.
ومع أن الجهات الرسمية الفلسطينية تقوم بحصر أسماء تلك العائلات بعد انتهاء الحرب على غزة، إلا أن نشطاء اعتبروا من واجبهم نقل أسماء العائلات كي لا يتم نسيانهم.
فيما رصدت الغد بعض أسماء العائلات المتداولة على صفحات النشطاء الفلسطينيين؛ ليتسنى للعالم التعرف على همجية الاحتلال في محاولاته طمس التاريخ الفلسطيني بالقصف المباشر على البيوت وساكنيها، حيث شطبت عائلات بأكملها من السجل المدني.
اسم العوائل وعدد الشهداء
1 مجزرة عائلة ابونعمة 12 شهيد
2 مجزرة عائلة الدلو 25 شهيد
3 مجزرة عائلة السرحي 17 شهيد
4 مجزرة عائلة طافش 5 شهداء
5 مجزرة عائلة رجب 8 شهداء
6 مجزرة عائلة جندية 17 شهيد
7 مجزرة عائلة الغول 11 شهيد
8 مجزرة عائلة الدهشان 12 شهيد
9 مجزرة عائلة العرعير 9 شهداء
10 مجزرة عائلة فروانة 10 شهداء
11 مجزرة عائلة سليم 8 شهداء
12 مجزرة عائلة غباين 21 شهيد
13 مجزرة عائلة عمار 10 شهداء
14 مجزرة عائلة حجازي 13 شهيد
15 مجزرة عائلة ملكة 26 شهيد
16 مجزرة عائلة الاي 8 شهداء
17 مجزرة عائلة جادالله 9 شهداء
18 مجزرة عائلة حرارة 4 شهداء
19 مجزرة عائلة الدوس 10 شهداء
20 مجزرة عائلة عاشور 14 شهيد
21 مجزرة عائلة ابوتوهة 16 شهيد
22 مجزرة عائلة الغزالي 8 شهيد
23 مجزرة عائلة سكيك 12 شهيد
ولم يتم التحقق بعد من أسماء العوائل الأخرى، لصعوبة الحصر والتعداد والتأكد، كما يؤكد النشطاء بسبب القصف الهمجي والمكثف على أهل غزة دون توقف.
فيما نشرت صفحات مختصة بالشأن الفلسطيني والتوثيق، أسماء عائلة كاملة تم قصفها ومسحهم من السجل المدني وهي عائلة شهاب، والشهداء من العائلة التي لن تمحى من ذاكرة الفلسطينيين هم:
صالح عمر شهاب
أنس صالح شهاب
روان صالح شهاب
جنان صالح شهاب
صالح شهاب
زوجته آمنة عبد الرحمن شهاب
آسيا عبد الرحمن شهاب
عمر مصطفى عمر شهاب
احمد مصطفى شهاب
محمد مصطفى شهاب
عبد الرحمن شهاب ابو أحمد
محمد عبد الرحمن شهاب
خوله عمر شهاب
أسامة محمد شهاب
إسراء محمد شهاب
جود محمد شهاب
أحمد عبد الرحمن شهاب
سعاد احمد شهاب
عبدالرحمن احمد شهاب
قاسم احمد شهاب(مصاب)
لينا احمد شهاب
سعاد ربيع شهاب
الحجة حليمة هنية (شهاب)
اسماء ربيع شهاب
الأسير عبد الرحمن ربيع شهاب
منى عبد ربه (شهاب)
بلال عبد الرحمن شهاب
لوتس عبد الرحمن شهاب
ريتا عبد الرحمن شهاب
ايناس خطاب شهاب
عبدالله عمر شهاب
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