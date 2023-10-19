وصول مدمّرة أميركية إلى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم (الخميس)، إن المدمرة ((يو إس إس كارني))، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفادت به ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وذكر الأسطول الخامس في حسابه على منصة ((إكس)) أن إرسال المدمرة يأتي ((للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار في المياه الإقليمية)).
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قبل أيام، أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، يأتي في إطار ((ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس)) على إسرائيل.
وستنضم حاملة الطائرات ((يو إس إس أيزنهاور)) ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة ((يو إس إس جيرالد فورد)) التي سبق نشرها في المنطقة بعد هجوم حركة ((حماس)) في 7 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري.-(وكالات)
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