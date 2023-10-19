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وصول مدمّرة أميركية إلى الشرق الأوسط

10/19/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم (الخميس)، إن المدمرة ((يو إس إس كارني))، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفادت به ((وكالة أنباء العالم العربي)).


وذكر الأسطول الخامس في حسابه على منصة ((إكس)) أن إرسال المدمرة يأتي ((للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار في المياه الإقليمية)).

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قبل أيام، أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، يأتي في إطار ((ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس)) على إسرائيل.
وستنضم حاملة الطائرات ((يو إس إس أيزنهاور)) ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة ((يو إس إس جيرالد فورد)) التي سبق نشرها في المنطقة بعد هجوم حركة ((حماس)) في 7 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري.-(وكالات)

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