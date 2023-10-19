Thursday, 19 October 2023 11:37 GMT

محلل سياسي أمريكي: جيشنا أضعف من أن ينتصر بالحرب في الشرق الأوسط وبايدن لا يدرك ذلك

10/19/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح المحلل السياسي الأمريكي، والصحفي السابق في قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، في برنامجه عبر منصة "إكس"، بأن الولايات المتحدة ستخسر في الحرب في الشرق الأوسط إذا شاركت فيها روسيا والصين وتركيا.
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن كارلسون، قوله بأن "المخاطر تفوق بكثير ما يدركه العديد من الأمريكيين، حيث أنه من السهل أن نتخيل عدة دول أخرى تنجذب إلى الصراع بين الاحتلال الاسرائيلي وحماس".

ويرى كارلسون أن "من بين الدول التي ربما تشارك في الصراع في الشرق الأوسط: روسيا وإيران وتركيا والصين والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وربما العديد من الدول الأخرى"، على حد قوله.

وأضاف المحلل السياسي الأمريكي أنه من المحتمل أن تساند بعض الدول الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، لكن معظم الدول المشاركة في الصراع ستتوحد ضد واشنطن، وهنا ستكون المشكلة، فالجيش الأمريكي أضعف مما كان عليه في الخمسين سنة الماضية".

وأرجع الصحفي الأمريكي ضعف الجيش الأمريكي إلى أنه منهك بسبب صراعين لا معنى لهما في العراق وأفغانستان، كما أنه منقسم من الداخل بسبب سياسات البنتاغون "الهزلية"، مشيرًا إلى أن "هذا ليس الوقت المناسب لحرب عالمية، فسوف نخسرها، لكن قائدنا الأعلى لا يدرك ذلك (في إشارة إلى بايدن)".

وانتقد كارلسون التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف فيه الأخير، في سياق دعم أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، الولايات المتحدة بأنها "أقوى دولة في تاريخ البشرية"، وخلص كارلسون إلى القول بأن "الغرور يسبق الدمار، هذه القاعدة كانت وستظل كذلك دائما".


يذكر أنه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة حماس هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة، حيث اخترقت الحدود، مما أسفر عن مقتل واحتجاز أشخاص في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، فيما رد الاحتلال الإسرائيلي بضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة.



MENAFN19102023000072011014ID1107273148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث