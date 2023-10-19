خروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية عن الخدمة في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 44 وإصابة 70 من أفراد الطواقم الطبية.



ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أكد القدرة خروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وأشار إلى وقوع 3785 شهيدا في الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت خروج 4 مستشفيات عن الخدمة كليا، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة.