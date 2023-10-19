خروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية عن الخدمة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور
أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 44 وإصابة
70 من أفراد الطواقم الطبية.
ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أكد القدرة
خروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة.
وأشار إلى وقوع 3785 شهيدا في الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت خروج 4
مستشفيات عن الخدمة كليا، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة.
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