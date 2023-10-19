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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

10/19/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 3785 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق إن 3500 شهيد على الأقل سقطوا ونحو 12 ألف مصاب في قطاع غزة بالضربات الإسرائيلية على القطاع، قبل أن تصدر إحصائيتها الجديدة.

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