ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
التاريخ
10/19/2023 2:27:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 3785 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق إن 3500 شهيد على الأقل سقطوا ونحو 12 ألف مصاب في قطاع غزة بالضربات الإسرائيلية على القطاع، قبل أن تصدر إحصائيتها الجديدة.
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