الضفة الغربية.. 6 شهداء بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 شهداء سقطوا جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وفي وقت سابق أعلنت الوزارة وصول إصابات حرجة، نتيجة اعتداء الاحتلال على مخيم نور شمس.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت إصابة أشخاص عدة، إثر استهداف طائرة مسيّرة مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين أفراد من قواته ومسلحين فلسطينيين قرب طولكرم.
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