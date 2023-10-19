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الضفة الغربية.. 6 شهداء بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

10/19/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 شهداء سقطوا جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة وصول إصابات حرجة، نتيجة اعتداء الاحتلال على مخيم نور شمس.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت إصابة أشخاص عدة، إثر استهداف طائرة مسيّرة مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين أفراد من قواته ومسلحين فلسطينيين قرب طولكرم.

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