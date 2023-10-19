نتنياهو: حرب غزة ستطول ونحتاج لدعم بريطانيا.. وسوناك: معكم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تريد أن تقضي على تحرك حماس والانتصار عليها وتحرير الرهائن الذين لديها من أطفال ونساء.
وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك -الذي يزور إسرائيل- وصف نتنياهو حماس بالنازية الجديدة وتنظيم الدولة الجديد.
من جانبه، قال سوناك إن بلاده ستواصل التعاون مع إسرائيل، ولا سيما بشأن تحرير الرهائن البريطانيين، مشيرا إلى أن حماس "تعرض حياة المدنيين للخطر"، وفق تعبيره.
ورحب سوناك بقرار إسرائيل بشأن ضمان فتح الطريق أمام إدخال المساعدات إلى غزة.
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