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نتنياهو: حرب غزة ستطول ونحتاج لدعم بريطانيا.. وسوناك: معكم

10/19/2023 2:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تريد أن تقضي على تحرك حماس والانتصار عليها وتحرير الرهائن الذين لديها من أطفال ونساء.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك -الذي يزور إسرائيل- وصف نتنياهو حماس بالنازية الجديدة وتنظيم الدولة الجديد.

من جانبه، قال سوناك إن بلاده ستواصل التعاون مع إسرائيل، ولا سيما بشأن تحرير الرهائن البريطانيين، مشيرا إلى أن حماس "تعرض حياة المدنيين للخطر"، وفق تعبيره.

ورحب سوناك بقرار إسرائيل بشأن ضمان فتح الطريق أمام إدخال المساعدات إلى غزة.

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