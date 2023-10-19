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شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

10/19/2023 2:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد سبعة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مخيم نور شمس، بطولكرم.
وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد سادس إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ الصباح إلى سبعة، مشيرة إلى وجود شهداء آخرين لم تستطع مركبات الإسعاف نقلهم إلى المستشفى.
وأطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد 6 منهم على الأقل، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة. - وفا

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