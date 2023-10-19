انتشار أمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار

انتشار أمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار
التاريخ
10/19/2023 2:26:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مديرية الأمن العام أنه تم بدء الانتشار الأمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار، اليوم الخميس.
وجددت المديرية دعوة جميع المواطنين بالتقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.
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