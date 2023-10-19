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انتشار أمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار

10/19/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قالت مديرية الأمن العام أنه تم بدء الانتشار الأمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار، اليوم الخميس.

وجددت المديرية دعوة جميع المواطنين بالتقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.

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