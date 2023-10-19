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مكرم الطراونة يكتب: أخي الشهيد.. رسالتك وصلت

10/19/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









في بلدة المزار الجنوبي بالكرك، حمل نعشه الملفوف بالعلمين؛ الأردني والفلسطيني، عدد من رفاقه في النضال، وذويه، الذين أنزلوه قبره وهو لم يتجاوز بعد 18 عاما من العمر. سنوات قليلة عاشها في هذه الدنيا، لكن حمل فيها إيمانا راسخا ومطلقا بقضية فلسطين وحتمية تحرير الأرض.
بعد وفاته بسنوات طويلة توفيت والدته (أمي) في نيسان الماضي، وقد عاشت حياتها على وقع ألم فقدان بكرها، الذي رغم رحيله لا يزال يعيش بيننا.
كان اسمه أكرم، حرف واحد بين اسمه واسمي، بيد أن الفرق كان أكبر في التضحية من أجل قضية حق مضى عليها أكثر من 75 عاما، فهو أرادها نضالا وجهادا واستشهادا، بينما جاء جيلي على وقع انكسارات كثيرة، واتفاقيات سلام، وضعف البنية الثقافية العربية التي لم تعد تؤمن بالنضال، وربما الخوف من تكرار تجربة الموت. لكن كل ذلك لم يمنع من أن تكون بوصلتي وأخي الكبير أكرم رحمه الله واحدة تجاه تحرير الأراضي الفلسطينية من المحتل الغاصب.
لم يسبق لي أن أشرت لأخي الأكبر من قبل، لا في مقال، ولا حتى في أحاديث جانبية، ففخري به وبما قدمه له خصوصيته في مخيلتي، فهو كان وما يزال بمثابة الماء الذي يسقي بذرة إيماني المطلق بزوال الاحتلال، عاجلا أو آجلا.
لكن تناولي للموضوع اليوم له سببان؛ الأول، أن ثمة رسالة مهمة على العالم الغربي التعامل معها بشكل جاد، مفادها أن فلسطين لن تترك وحيدة، ولن يدافع عنها فقط من يحمل جنسيتها، فهي متجذرة في كل بيت أردني وعربي ومسلم، وأن آلة الإعلام الغربية لن تنجح في مساعيها لكسب تأييدنا لدولة الاحتلال، وتشكيل ضغط على الشعوب المناضلة المؤمنة بحق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم والعيش بحرية واستقرار. وهذه الرسالة التقطها جيدا وزير الخارجية الأميركي الذي سمع رأيا عربيا واحدا من جميع الزعماء العرب الذين التقاهم، ومن خلفهم شعوبهم.
أما السبب الثاني، فهي رسالة أوجهها للساعين إلى ركوب موجة التصعيد في قطاع غزة، ويدعون للتوجه يوم الجمعة إلى الحدود بهدف تحرير فلسطين، بأن هذا الأمر لعب على العواطف، ليس أكثر، وأنه ما من دولة في العالم تسمح بمثل هذا الخرق الخطير. نحن في الأردن أكثر شعب، بعد الفسطينيين، ضحى بدمه لأجل هذه القضية الشريفة العادلة، ودماء أبائنا وأجدادنا ما تزال هناك فوق هضبات وسهول الأرض المباركة، ولا يمكن لأي أحد أو جهة المزاودة علينا. إن من يريد إيصال رسالته يتوجب عليه أن يعتمد طرقا لا تعود بالضرر على وطنه الذي عانى ويعاني من تحديات إقليمية دفع ثمنا كبيرا لها، بمواقفه المتمثلة بالدفاع عن القضية الفلسطينية والذود عنها في جميع المحافل، وصفقة ترامب المشؤومة "صفقة القرن" ليست بعيدة عن الذاكرة.
الزمان والمكان لا يسمحان بإرباك الأردن في حراك على الحدود مع العدو. وما يتحقق من منجز للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك في الغرب، مهم جدا، فقد أفشلت مخططا لنكبة ثالثة خطط لها من خلال الدفع بتهجير قسري للغزيين إلى سيناء، ومن بعدها دفع أهل الضفة الغربية باتجاه الأردن. الأردن ومصر، وقبلهما الغزيون، كانتا خط المواجهة الأول لإفشال المخطط.
بالتأكيد، من حقنا كشعوب التعبير عن الرأي ومناصرة القضايا التي نؤمن بها، وهو حق مكفول بالدستور، وألزمتنا به الإنسانية ورابطة العروبة. لكن ينبغي أن نتأكد أننا لا نعرض بلدنا وأبنائه لخطر يولد ألما لا نقوى على تحمله، وأن نعي جيدا أن الأيام القادمة بشأن التصعيد في غزة قد تكون أكثر صعوبة، وهي بحاجة إلى تكافل وطني أكبر وأشد.

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