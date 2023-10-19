82 ألف دينار قيمة تبرعات تجار إربد لدعم غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ حجم التبرعات النقدية التي نفذتها غرفة
تجارة إربد 82 ألف دينار؛ منها 25 ألف دينار من غرفة التجارة، إضافة إلى تبرعات
عينية.
وأعرب محافظ إربد رضوان العتوم عن شكره لغرفة
التجارة على الدعم الذي قدمه التجار نصرة لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أنه سيصار إلى
التنسيق مع الهيئة الهاشمية الخيرية من أجل نقل تلك المساعدات للأهل في فلسطين
للتخفيف من معاناتهم جراء استمرار العدوان عليهم.
وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة أن التبرعات
مستمرة في الغرفة لحين إنهاء العدوان على قطاع غزة، مشددا على وقوف التجار خلف
القيادة الهاشمية وتحركاتها في إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.
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