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82 ألف دينار قيمة تبرعات تجار إربد لدعم غزة

10/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغ حجم التبرعات النقدية التي نفذتها غرفة تجارة إربد 82 ألف دينار؛ منها 25 ألف دينار من غرفة التجارة، إضافة إلى تبرعات عينية.

وأعرب محافظ إربد رضوان العتوم عن شكره لغرفة التجارة على الدعم الذي قدمه التجار نصرة لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أنه سيصار إلى التنسيق مع الهيئة الهاشمية الخيرية من أجل نقل تلك المساعدات للأهل في فلسطين للتخفيف من معاناتهم جراء استمرار العدوان عليهم.

وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة أن التبرعات مستمرة في الغرفة لحين إنهاء العدوان على قطاع غزة، مشددا على وقوف التجار خلف القيادة الهاشمية وتحركاتها في إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

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