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مجلس محافظة إربد: لأول مرة نتمكن من إنفاق 90% من الموازنة

10/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقر مجلس محافظة إربد خلال جلسته، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني تسديد مبلغ 900 ألف دينار من الذمم المالية المترتبة عليه لعطاءات مشاريع نفذت خلال السنوات الماضية والبالغ مجموعها 1.8 مليون دينار.

وقال بني هاني إن المجلس تمكن ولأول مرة من إنفاق 90% من موزانته لعام 2023 بنسبة إنجاز وصلت إلى 95% للمشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنجاز ما يقارب 100% من مشاريعه التي نفذت أو ما زالت قيد التنفيذ وفي مراحلها النهائية.

ورفض المجلس إجراء مناقلة مالية في قطاع التدريب المهني لإقليم الشمال لتحويل مبلغ خمسة آلاف دينار من مشروع مشغل للفندقة في معهد تدريب حكما و25 ألف دينار من مشروع توسعة مشغل صناعة الحلويات والمعجنات في معهد حكما لصالح صيانة مبنى مديرية تدريب مهني إقليم الشمال.

كما رفض المجلس طلب المؤسسة العامة للتدريب المهني إجراء مناقلات بقيمة 250 ألف دينار لصيانة وتجهيزات مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تدريب مهني بيت راس ومعهد تدريب مهني كفريوبا.

ورفض المجلس كذلك إجراء مناقلة مالية لتنفيذ أعمال لصيانة العبارة الصندوقية الواقعة على طريق الأغوار الشمالية/ شارع الستين ضمن لواء الوسطية بمبلغ 30 ألف دينار.

بالمقابل، وافق المجلس على تخصيص مبلغ 4 آلاف دينار لإنشاء عبارة أنبوبية ضمن مجرى وادي الحصن، كما ناقش المجلس آلية تشكيل اللجان المساندة لمجلس المحافظة من الخبرات وأصحاب الاختصاص من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وكان المجلس بدأ الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وفلسطين.

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