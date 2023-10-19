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مسيرة حاشدة في البقعة.. والأمن يتعامل مع أعمال شغب

10/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



البلقاء-الغد- انطلقت مساء اليوم الخميس، مسيرة حاشدة في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، تضامنا مع قطاع غزة، تخللها أعمال شغب من قبل بعض المشاركين فيها، في حين تتعامل الأجهزة الأمنية معها، وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقام مشاركون في المسيرة بإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة صوب رجال الأمن، بالإضافة إلى أعمال تخريب طالت الممتلكات العامة الخاصة.
وتشهد مداخل المخيم ومحيطه والطرق المؤدية إليه، تواجدا أمنيا كثيفا، وسط إغلاق أمني للعديد من الشوارع ومنع مرور المركبات منها.

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