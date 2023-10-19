مسيرة حاشدة في البقعة.. والأمن يتعامل مع أعمال شغب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
البلقاء-الغد- انطلقت مساء اليوم الخميس، مسيرة حاشدة في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، تضامنا مع قطاع غزة، تخللها أعمال شغب من قبل بعض المشاركين فيها، في حين تتعامل الأجهزة الأمنية معها، وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقام مشاركون في المسيرة بإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة صوب رجال الأمن، بالإضافة إلى أعمال تخريب طالت الممتلكات العامة الخاصة.
وتشهد مداخل المخيم ومحيطه والطرق المؤدية إليه، تواجدا أمنيا كثيفا، وسط إغلاق أمني للعديد من الشوارع ومنع مرور المركبات منها.
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