وقفة تضامنية مع غزة بمنطقة البارحة في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد- نظمت الحركة الاسلامية بمنطقة البارحة في اربد وقفة تضامنية مع أهالي غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالى غزة.
ورفع المتضامنين مع أهالى غزة علم دولة فلسطين، منددين بما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد الاعتداء الغاشم على مستشفي المعمدانى بغزة وخلف مئات الشهداء، مرددين هتافات، منها: " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.
وطالب المتضامنين المجتمع الدولي بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني.
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