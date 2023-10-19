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وقفة تضامنية مع غزة بمنطقة البارحة في إربد

10/19/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- نظمت الحركة الاسلامية بمنطقة البارحة في اربد وقفة تضامنية مع أهالي غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالى غزة.
ورفع المتضامنين مع أهالى غزة علم دولة فلسطين، منددين بما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد الاعتداء الغاشم على مستشفي المعمدانى بغزة وخلف مئات الشهداء، مرددين هتافات، منها: " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.
وطالب المتضامنين المجتمع الدولي بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني.

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