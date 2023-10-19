تريليون ريال زيادة في إيرادات منشآت القطاع الخاص

(MENAFN
- Al Watan) زادت الإيرادات التشغيلية للقطاع الخاص خلال عام 24.2%، مما يقدر بنحو تريليون ريال، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2022 إلى 5.07 تريليونات ريال من 4.08 تريليونات ريال في 2021.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) عددا من البيانات المنشورة في الهيئة العامة للإحصاء أن قطاعي التعدين والصناعة التحويلية حققا إيرادات تريليونية تمثل نصف الإيرادات التي حققها القطاع الخاص، حيث استحوذت على 29.2% و27.9% من الإيرادات على التوالي، بينما توزع النصف الآخر على باقي القطاعات. النمو السنوي
وقاد قطاع التعدين واستغلال المحاجر النمو في الإيرادات، بعد أن سجل زيادة سنوية تصل إلى 63%، مرتفعا من 909 مليارات ريال إلى 1.4 تريليون ريال خلال عام، ودعمه في ذلك قطاع الصناعة التحويلية الذي ارتفع من 1.1 تريليون ريال إلى 1.4 تريليون ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 28.4%.
وسجلت إيرادات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموا سنويا بلغ 5.8%، مرتفعة من 1.2 تريليون ريال إلى 1.3 تريليون ريال. في حين ارتفعت إيرادات المنشآت الكبيرة 32.5%، من 3.7 تريليونات ريال إلى 2.8 تريليون ريال. ومثلت إيرادات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما نسبته 26.4%، والمنشآت الكبيرة مثلت ما نسبته 73.6% من قيمة الإيرادات التي سجلتها منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي. توزيع الإيرادات
ومع قطاعي التعدين والصناعات التحويلية، شكلت عدد من القطاعات الأخرى القيمة الفعلية للإيرادات بقيمة 757.1 مليار ريال لتجارة الجملة والتجزئة، و343.4 مليار ريال للتشييد، و228.9 مليار ريال لأنشطة المال والتأمين، و188.4 مليار ريال للمعلومات والاتصالات، و142.2 مليار ريال للنقل والتخزين، و126.6 مليار ريال لأنشطة الإقامة والطعام، و89.9 مليار ريال لتوصيل الكهرباء والغاز، و76.5 مليار ريال للصحة والعمل الاجتماعي، و67.7 مليار ريال للخدمات الإدارية والدعم. وكانت أقل الأنشطة من حيث الإيرادات الأنشطة المهنية بنحو 44.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية بـ27.2 مليار ريال، والتعليم بـ23.7 مليار ريال، وإمدادات الماء والصرف الصحي بـ15.8 مليار ريال، وتمثل جميعها أقل من نصف الإيرادات التي سجلها القطاع الخاص خلال العام الماضي.
Asf:
حجم الإيرادات التشغيلية لأقسام الأنشطة الاقتصادية (بآلاف الريالات):
التعدين واستغلال المحاجر = 1.481.181.508 = 29.2%
الصناعة التحويلية = 1.416.836.353 = 27.9%
تجارة الجملة والتجزئة =757.182.592 = 14.9%
التشييد = 343.426.649 = 6.8%
أنشطة المال والتأمين = 228.903.807 = 4.5%
المعلومات والاتصالات = 188.494.888 = 3.7%
النقل والتخزين = 142.245.566 = 2.5%
الإقامة والطعام = 126.677.637 = 2.5%
توصيل الكهرباء والغاز = 89.904.834 = 1.8%
الصحة والعمل الاجتماعي = 76.564.672 = 1.5%
الخدمات الإدارية والدعم = 67.779.118 = 1.3%
الأنشطة المهنية = 44.763.682 = 0.9%
الخدمات الأخرى = 30.348.007 = 0.6%
الأنشطة العقارية = 27.289.560 = 0.5%
التعليم = 23.783.938 = 0.5%
إمدادات الماء والصرف الصحي = 15.839.055 = 0.3%
الفنون والترفيه = 8.943.011 = 0.2%
الجملة = 5.070.164.877
MENAFN19102023000089011017ID1107273133