شركة MTN وtecnotree ترسمان معالم جديدة لتجربة العملاء الرقمية مع إطلاق Metamorphose على Tecnotree D-Stack

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تكشف Tecnotree، المنصة الرقمية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال خدمات الجيل الخامس والتكنولوجيا السحابية الأصلية، بكل فخر النقاب عن عملية إطلاق MTN D-Stack، ضمن برنامج التحول MTN Metamorphose المدعوم من Tecnotree. ويمثل هذا المشروع الرائد، المدعوم بمجموعة Tecnotree الرقمية، علامة بارزة، إذ إنه يعزز تأثير MTN في كل من المستهلكين والمؤسسات، ويبشر بعهد جديد من التميز في الخدمات الرقمية لم يسبق له مثيل.
لقد برزت تجربة العملاء بصفتها أداة التمييز الأساسية التي يقاس بها النجاح، ومن أجل تلبية متطلبات العصر وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، تهدف مبادرة Metamorphose، المدعومة من نظام دعم الأعمال من Tecnotree، إلى تغيير كل جزء من أعمال وعمليات MTN الرقمية، مع إيلاء أهمية قصوى للعملاء.
ستعمل مجموعة نظم دعم الأعمال من Tecnotree على تمكين التحول الاستثنائي لشركة MTN عن طريق إعمال إمكانيات تتماشى مع أهدافها وتوفير تجارب أكثر قوة موالية للعملاء. وستوفر الميزات المهمة، مثل نموذج بيانات العميل الواحد الموحد، أساسًا راسخًا لرؤية موحدة واحدة للعلاقة مع العملاء في كل خطوط الأعمال والمنتجات والخدمات.
يوفر الحل القدرة على تتبع العملاء عبر الخدمات الرقمية والمؤسسية ويوفر عرضًا محسنًا بزاوية 360 درجة لكل التفاعلات. وتستعين عملية تلبية طلبات المنتجات المستندة إلى الكتالوج بكتالوج رقمي أساسي وإدارة الطلبات ونظام إدارة العملاء الرقمي لتحديد المنتجات عن طريق نظام إدارة الطلبات الرئيسي، مما يتيح تتبع الطلبات وتمتع العملاء بشفافية كاملة. إضافةً إلى ذلك، تتيح عملية تلبية الطلبات المستندة إلى الكتالوج لمنتج FTTX الأولي تتبع طلبات العملاء من البداية وحتى مرحلة إكمالها وتوفر القدرة على قياس مؤشرات الأداء الأساسية الشاملة للتجربة الرئيسية، والتي من شأنها تعزيز تجارب العملاء في سلسلة القيمة بأكملها.
إن التكامل الإستراتيجي في Tecnotree بين التكنولوجيا المفتوحة المصدر العصرية والقابلة للتطوير والمتوافقة مع الهندسة الرقمية المفتوحة والحاصلة على الشهادة الألماسية من TM Forum لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة في العالم الحقيقي، يرسي الأساس لعملية التحول هذه. كما يعد التنسيق القائم على الخدمات الصغيرة والتطبيقات السحابية الأصلية والتصميمات القابلة للتهيئة والنموذجية بدرجة عالية من العناصر التي تتآلف لتمكين مقدمي الخدمات وتحويلهم إلى مقدمي خدمات رقمية حقيقيين في المستقبل.
صرح Shoyinka Shodunke، مدير قسم المعلومات في MTN Nigeria، قائلاً: "لا يعد Metamorphose مجرد قفزة تطورية فحسب؛ بل إنه قفزة ثورية تعكس التزامنا بعملية التحول، بغية تقديم تجربة لا نظير لها للعملاء وتوفير إمكانيات تتيح لنا استغلال الأفكار المستمدة من البيانات وفتح مصادر جديدة للإيرادات. وانطلاقًا من عملية تحول نظم دعم الأعمال، فهذه الخطوة تمثل دليلاً دامغًا على سعينا لتحقيق طموحنا الهادف إلى إعادة رسم معالم آلية التحول إلى مقدم للخدمات الرقمية، مع إمكانية إنشاء أكبر المنصات الرقمية وأكثرها نجاحًا."
صرح Bukola Ajayi، المدير العام لقسم الهندسة المعمارية والهندسة العامة في MTN Nigeria، قائلاً: "تعد عملية التحول عملية تنطوي على مراحل إلى جانب أنها رحلة استكشافية رائعة تركز على الهدف المتمحورة حوله الذي بالنسبة لنا هو العميل. كما تعد تجربة العملاء الممتازة التي لا مثيل لها أساس برنامج Metamorphose، من مرحلة الاكتشاف إلى الإعداد وصولاً إلى الشراء والدفع وضمان الخدمة ورؤية الطلب، فكل خطوة تقطع وعدًا بتقديم تجربة "مبهرة". وما هذه إلا مجرد بداية، ونحن متحمسون لرؤية نتائج ملموسة، فنحن نتخطى الحدود ونقدم رؤية جديدة على صعيد تجربة العملاء."
صرح Ramaseshan Subramanian، نائب الرئيس ورئيس قسم التسليم والعمليات العالمية في Tecnotree، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر تجاه إطلاق هذا البرنامج المبتكر الذي سيشهد استفادة MTN وعملائها من الحلول الواسعة النطاق المعتمدة على الأتمتة، وسيعمل إطلاق D-Stack على تمكين تجربة المستخدم الديناميكية والمحسنة عن طريق عرض محسن للعملاء بزاوية 360 درجة والمشاركة المتعددة القنوات. ومع أخذ متطلبات السوق المتزايدة في الاعتبار، ستساعد مرحلة التنفيذ في تحقيق التميز التشغيلي وتقديم تجارب إلكترونية رائدة في الصناعة، مما يساعد في تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية."
عن Tecnotree
تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية الجيل الخامس إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. كما تحتل الشركة المرتبة الأولى في جدول توافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، وكل هذا تأتى من سعينا الدؤوب تجاه تحقيق التميز وتقديم تجارب وخدمات متميزة باستمرار لمقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمات الرقمية. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة، المدرجة في هلسنكي نازداك (TEM1V)، سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى.
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