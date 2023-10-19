شركة MTN وtecnotree ترسمان معالم جديدة لتجربة العملاء الرقمية مع إطلاق Metamorphose على Tecnotree D-Stack

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تكشف Tecnotree، المنصة الرقمية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال خدمات الجيل الخامس والتكنولوجيا السحابية الأصلية، بكل فخر النقاب عن عملية إطلاق MTN D-Stack، ضمن برنامج التحول MTN Metamorphose المدعوم من Tecnotree. ويمثل هذا المشروع الرائد، المدعوم بمجموعة Tecnotree الرقمية، علامة بارزة، إذ إنه يعزز تأثير MTN في كل من المستهلكين والمؤسسات، ويبشر بعهد جديد من التميز في الخدمات الرقمية لم يسبق له مثيل.

لقد برزت تجربة العملاء بصفتها أداة التمييز الأساسية التي يقاس بها النجاح، ومن أجل تلبية متطلبات العصر وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، تهدف مبادرة Metamorphose، المدعومة من نظام دعم الأعمال من Tecnotree، إلى تغيير كل جزء من أعمال وعمليات MTN الرقمية، مع إيلاء أهمية قصوى للعملاء.

ستعمل مجموعة نظم دعم الأعمال من Tecnotree على تمكين التحول الاستثنائي لشركة MTN عن طريق إعمال إمكانيات تتماشى مع أهدافها وتوفير تجارب أكثر قوة موالية للعملاء. وستوفر الميزات المهمة، مثل نموذج بيانات العميل الواحد الموحد، أساسًا راسخًا لرؤية موحدة واحدة للعلاقة مع العملاء في كل خطوط الأعمال والمنتجات والخدمات.

يوفر الحل القدرة على تتبع العملاء عبر الخدمات الرقمية والمؤسسية ويوفر عرضًا محسنًا بزاوية 360 درجة لكل التفاعلات. وتستعين عملية تلبية طلبات المنتجات المستندة إلى الكتالوج بكتالوج رقمي أساسي وإدارة الطلبات ونظام إدارة العملاء الرقمي لتحديد المنتجات عن طريق نظام إدارة الطلبات الرئيسي، مما يتيح تتبع الطلبات وتمتع العملاء بشفافية كاملة. إضافةً إلى ذلك، تتيح عملية تلبية الطلبات المستندة إلى الكتالوج لمنتج FTTX الأولي تتبع طلبات العملاء من البداية وحتى مرحلة إكمالها وتوفر القدرة على قياس مؤشرات الأداء الأساسية الشاملة للتجربة الرئيسية، والتي من شأنها تعزيز تجارب العملاء في سلسلة القيمة بأكملها.

إن التكامل الإستراتيجي في Tecnotree بين التكنولوجيا المفتوحة المصدر العصرية والقابلة للتطوير والمتوافقة مع الهندسة الرقمية المفتوحة والحاصلة على الشهادة الألماسية من TM Forum لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة في العالم الحقيقي، يرسي الأساس لعملية التحول هذه. كما يعد التنسيق القائم على الخدمات الصغيرة والتطبيقات السحابية الأصلية والتصميمات القابلة للتهيئة والنموذجية بدرجة عالية من العناصر التي تتآلف لتمكين مقدمي الخدمات وتحويلهم إلى مقدمي خدمات رقمية حقيقيين في المستقبل.

صرح Shoyinka Shodunke، مدير قسم المعلومات في MTN Nigeria، قائلاً: "لا يعد Metamorphose مجرد قفزة تطورية فحسب؛ بل إنه قفزة ثورية تعكس التزامنا بعملية التحول، بغية تقديم تجربة لا نظير لها للعملاء وتوفير إمكانيات تتيح لنا استغلال الأفكار المستمدة من البيانات وفتح مصادر جديدة للإيرادات. وانطلاقًا من عملية تحول نظم دعم الأعمال، فهذه الخطوة تمثل دليلاً دامغًا على سعينا لتحقيق طموحنا الهادف إلى إعادة رسم معالم آلية التحول إلى مقدم للخدمات الرقمية، مع إمكانية إنشاء أكبر المنصات الرقمية وأكثرها نجاحًا."

صرح Bukola Ajayi، المدير العام لقسم الهندسة المعمارية والهندسة العامة في MTN Nigeria، قائلاً: "تعد عملية التحول عملية تنطوي على مراحل إلى جانب أنها رحلة استكشافية رائعة تركز على الهدف المتمحورة حوله الذي بالنسبة لنا هو العميل. كما تعد تجربة العملاء الممتازة التي لا مثيل لها أساس برنامج Metamorphose، من مرحلة الاكتشاف إلى الإعداد وصولاً إلى الشراء والدفع وضمان الخدمة ورؤية الطلب، فكل خطوة تقطع وعدًا بتقديم تجربة "مبهرة". وما هذه إلا مجرد بداية، ونحن متحمسون لرؤية نتائج ملموسة، فنحن نتخطى الحدود ونقدم رؤية جديدة على صعيد تجربة العملاء."

صرح Ramaseshan Subramanian، نائب الرئيس ورئيس قسم التسليم والعمليات العالمية في Tecnotree، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر تجاه إطلاق هذا البرنامج المبتكر الذي سيشهد استفادة MTN وعملائها من الحلول الواسعة النطاق المعتمدة على الأتمتة، وسيعمل إطلاق D-Stack على تمكين تجربة المستخدم الديناميكية والمحسنة عن طريق عرض محسن للعملاء بزاوية 360 درجة والمشاركة المتعددة القنوات. ومع أخذ متطلبات السوق المتزايدة في الاعتبار، ستساعد مرحلة التنفيذ في تحقيق التميز التشغيلي وتقديم تجارب إلكترونية رائدة في الصناعة، مما يساعد في تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية."

عن Tecnotree

تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية الجيل الخامس إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. كما تحتل الشركة المرتبة الأولى في جدول توافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، وكل هذا تأتى من سعينا الدؤوب تجاه تحقيق التميز وتقديم تجارب وخدمات متميزة باستمرار لمقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمات الرقمية. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة، المدرجة في هلسنكي نازداك (TEM1V)، سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى.

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