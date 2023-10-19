موسكو تحتضن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المُمتعة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للمهرجانات

MENAFN - AETOSWire) تستضيف موسكو، العاصمة الروسية النابضة بالحياة والشهيرة بتراثها الثقافي الثري، العديد من المهرجانات المتنوعة في مختلف فصول العام، مما يمنح الزوار الفرصة لمعرفة المزيد حول الثقافة الروسية والاستمتاع بالعديد من وسائل التسلية والترفيه التي تناسب كافة الأذواق

روائع الطهي في موسكو

تفتخر موسكو بتنظيم واستضافة العديد من مهرجانات الطهي وتذوق الأطباق الشهية بما في ذلك مهرجان "نكهات روسيا" الذي يُقبل عليه السياح من مختلف البلاد حول العالم. ويأخذ هذا المهرجان الزوار في رحلة لتذوق الأطباق المميزة من أكثر من 76 منطقة في روسيا. وتستضيف موسكو أيضاً العديد من الفعاليات الموسمية الأخرى مثل أسبوع أطباق الأسماك، وعيد المرافع، واحتفالات العام الجديد وأعياد الربيع، مما يقدم للسياح مجموعة متنوعة من تجارب الطهي وتذوق الأطباق الشهية.

وتحتل وجبة الفطور مكانة خاصة في قلوب سكان موسكو، وتُنظم لجنة السياحة بمدينة موسكو العديد من المهرجانات التي تقدم فيها المطاعم أطباق فطور مميزة، بما في ذلك الأطباق التقليدية مثل البيض المخفوق والسجق، والعديد من الأطباق والمأكولات والمشروبات العالمية مثل الحلاوة الطحينية الهندية والقهوة التركية.

مغامرات متنوعة في الهواء الطلق

يُعتبر الطقس في موسكو أحد أهم الميزات التي تشجع على الأنشطة في الهواء الطلق، ففي المهرجانات الشتوية، يستمتع السياح بالمشهد الرائع للقباب المغطاة بالثلوج لكاتدرائية القديس باسيل، والتزلج على حلبات الجليد الضخمة. أما في فصل الصيف، يُمكن التزحلق على الأمواج الاصطناعية، أو المشاركة في حفلات الرقص في الهواء الطلق لقضاء أحلى الأوقات في الجو الدافئ في موسكو.

وبالنسبة لعشاق مشاهدة العروض الشيقة، تحتض موسكو مهرجان "شهر الخيول" الذي يترقبه السياح ومحبو العروض الفريدة، ويُدهش الفرسان الذين تعلموا هذا الفن في مدرسة الكرملين للفروسية الجمهور بالحركات البهلوانية والرياضية المثيرة.

منتدى موسكو الحضري

استضافت العاصمة الروسية مؤخراً منتدى موسكو الحضري والذي أقيم في العديد من الأماكن الهامة في موسكو مثل ملعب لوجنيكي، وحديقة زاريادي، وقاعة المعارض المركزية، ومركز التسوق الشهير جوستيني دفور. وتضمن المنتدى العديد من الأنشطة والفاعليات مثل الحفلات الموسيقية والمعارض والفعاليات الرياضية ومهرجانات تذوق الطعام وعروض السيرك، وعرض الأفلام المميزة وعروض الأزياء.

وحظي زوار المنتدى بفرصة تجربة محاكاة لقيادة سيارات السباق، والاستمتاع بالأمواج الاصطناعية وتجربة الرياضات الشتوية. ويقدم منتدى موسكو الحضري الفرصة للزوار للتعرف على التحول الذي حدث في موسكو خلال 12 سنة الماضية من خلال العروض التفاعلية، بالإضافة إلى مدينة موسكو الافتراضية في جناح تكنولوجيا المعلومات. وتضمن المنتدى مركزاً للمعلومات السياحية لتوفير رحلات مجانية، وتنظيم الرحلات للسياح والإجابة على أسئلتهم حول مدينة موسكو وما تقدمه من أنشطة وأماكن رائعة للزيارة.

وتطورت المهرجانات التي تقام في موسكو لتصبح جزء لا يتجزأ من المشهد الحضاري للمدينة، ويتقدم فرصة ممتازة للزوار للتعمق في الثقافة الروسية ومعالم المدينة المميزة.

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