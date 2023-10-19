ملتقى للامتياز التجاري في بريدة

(MENAFN
- Al Watan) انطلق في بريدة ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة القصيم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) ممثلة بمركز الامتياز التجاري، بمشاركة أكثر من 15 شركة امتياز تجاري، وعدد من الورش التخصصية والجلسات الاستشارية، التي تستهدف قرابة 900 مستفيد من رواد ورائدات الأعمال، وذلك بمقر الغرفة في مدينة بريدة.
وبحسب أمين عام الغرفة التجارية في القصيم الأستاذ محمد الحنايا، أن الملتقى يأتي استكمالًا لجهود التعاون والتكامل بين غرفة القصيم و((منشآت)) في خلق الفرص والمجالات التي توسع من أفق الدخول والاستثمار في قطاع ريادة الأعمال والامتياز التجاري.
وبين مدير إدارة خدمات الامتياز التجاري في منشآت الأستاذ إبراهيم الحسين، أن ((منشآت)) تعمل من خلال ملتقى غرفة القصيم على مواصلة تمكين وتعزيز أهداف مركز الامتياز التجاري، التي تسعى نحو إيجاد محاضن نموذجية تستحث قدرات المستثمرين في هذا المجال.
وقد شهد الملتقى في يومه الأول، ومن خلال المعرض المصاحب، تواجدًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، الذين التقوا ممثلي أكثر من 15 شركة امتياز تجاري؛ من أجل الاطلاع على تجارب وقصص النجاح من أصحاب الامتيازات التجارية ((Franchise)) الذين تنوعت مجالاتهم بين تخصص الأطعمة والوجبات السريعة، ومشروبات القهوة والشاي، إضافة إلى الأثاث المنزلي والديكور.
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