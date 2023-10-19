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ملتقى للامتياز التجاري في بريدة

10/19/2023 2:18:21 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق في بريدة ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة القصيم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) ممثلة بمركز الامتياز التجاري، بمشاركة أكثر من 15 شركة امتياز تجاري، وعدد من الورش التخصصية والجلسات الاستشارية، التي تستهدف قرابة 900 مستفيد من رواد ورائدات الأعمال، وذلك بمقر الغرفة في مدينة بريدة.
وبحسب أمين عام الغرفة التجارية في القصيم الأستاذ محمد الحنايا، أن الملتقى يأتي استكمالًا لجهود التعاون والتكامل بين غرفة القصيم و((منشآت)) في خلق الفرص والمجالات التي توسع من أفق الدخول والاستثمار في قطاع ريادة الأعمال والامتياز التجاري.
وبين مدير إدارة خدمات الامتياز التجاري في منشآت الأستاذ إبراهيم الحسين، أن ((منشآت)) تعمل من خلال ملتقى غرفة القصيم على مواصلة تمكين وتعزيز أهداف مركز الامتياز التجاري، التي تسعى نحو إيجاد محاضن نموذجية تستحث قدرات المستثمرين في هذا المجال.
وقد شهد الملتقى في يومه الأول، ومن خلال المعرض المصاحب، تواجدًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، الذين التقوا ممثلي أكثر من 15 شركة امتياز تجاري؛ من أجل الاطلاع على تجارب وقصص النجاح من أصحاب الامتيازات التجارية ((Franchise)) الذين تنوعت مجالاتهم بين تخصص الأطعمة والوجبات السريعة، ومشروبات القهوة والشاي، إضافة إلى الأثاث المنزلي والديكور.

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