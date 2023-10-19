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بدء الدوام الشتوي في مدارس عسير الأحد القادم

10/19/2023 2:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد القادم. وأوضح تعليم عسير، أن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً, داعياً قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيَّد بمواعيد الدوام الجديدة.

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